За год строительства проложена треть нефтепровода

Более 900 км удалось пройти за год строителям нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

Как сообщили ИА REGNUM 2 мая в ООО "Центр управления проектом ВСТО", строительство трубопроводной системы было начато 28 апреля 2006 года. Первый стык был сварен вблизи города Тайшет Иркутской области. Первые полгода строительство велось на участке "Тайшет - Усть-Кут" (Иркутская область), с октября 2006 года трубопроводчики приступили к сварочно-монтажным работам на участке "Тында - Сковородино" (Амурская область). В первом квартале 2007 года было начато строительство на территории Республики Саха (Якутия) на участках "Усть-Кут - Талаканское месторождение" и "Тында - Алдан". К возведению линейной части трубопроводной системы на пятом, последнем участке "Талаканское месторождение - Алдан" планируется приступить летом 2007 года. Возведение нефтепровода на участках "Тайшет - Усть-Кут" и "Тында - Сковородино" находится на завершающей стадии.