Нефтяные сливки

Вот это по-нашему! В лучших, так сказать, традициях! Началось с того, что решили экспортировать нефть не только на Запад, но и на Восток. Долго думали: то ли в Китай трубу проложить, то ли сразу к Тихому океану. Наконец решили: и туда, и туда. Начали строить, и даже построили более четверти первой очереди нефтепровода. И тут вдруг задумались: а где же нефть для него?

Когда проект нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), пишет "Утро.Ru", только появился, было очевидно, что ресурсной базой для него должны стать нефтяные месторождения самой же Восточной Сибири. На сегодня известно о наличии там запасов в 1,1 млрд т черного золота. По словам главы "Роснефти" Сергея БОГДАНЧИКОВА, запасов одного только Ванкорского месторождения с прилегающими к нему 14 участками в Красноярском крае можно будет заполнить ВСТО в полном объеме. Но, конечно, на какое-то время и Западную Сибирь подключать придется. Прежде всего потому, что месторождения на востоке региона еще только предстоит разработать.

Согласно планам, из 80 млн т, которые предполагается ежегодно экспортировать по ВСТО, 56 млн т будут добываться в Восточной Сибири, а 24 млн - перенаправляться из Западной. ВСТО должен быть построен в два этапа: на первом труба дойдет до Сковородино - места, откуда пойдет "отросток" в Китай, мощностью 30 млн т в год, а на втором - уже до Тихого океана, 50 млн т в год. Соответственно первый этап, который предполагается ввести в эксплуатацию уже в конце следующего года, будет обеспечен западносибирской нефтью, а второй - более мощный и протяженный - поспеет как раз тогда, когда начнется масштабная добыча восточносибирской нефти. Весь вопрос: когда это произойдет?

Вопрос этот оказался настолько серьезным, что недавно Михаил Фрадков, инспектируя строительство ВСТО, устроил нефтяникам хороший "разгон" и велел "поставить на уши" всех, кто связан с добычей черного золота в Восточной Сибири. Почему? Выяснилось, что темпы геологоразведочных работ в регионе не просто отстают от графика, а заставляют вообще усомниться в перспективах сооружения второй очереди ВСТО.

Впрочем, силой заставлять инвесторов реализовывать намеченные ими проекты разведки и добычи нефти - вообще как-то странно в нынешних условиях высокого спроса и цен на черное золото. Главный вопрос: почему они не хотят делать этого без принуждения? Да потому, что девать восточносибирскую нефть им пока некуда. Замглавы Минпромэнерго Андрей ДЕМЕНТЬЕВ поясняет, что именно отсутствие доступа российской системы магистральных трубопроводов к побережью Тихого океана является фактором, сдерживающим освоение нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири. Получается замкнутый круг: пока нет экспортного нефтепровода, нефть добывать не хотят. А каково строить 5000-километровый нефтепровод, не имея под него разведанной нефти - не задумывались. А ведь это весьма проблематично.

Семен ВАЙНШТОК, руководитель "Транснефти", осуществляющей строительство ВСТО, оценивает срок окупаемости только первой очереди проекта в 16 лет. О второй очереди он пока и слышать не хочет: решение о строительстве трубы от Сковородино до Тихого океана "будет приниматься только после того, как Восточная Сибирь сумеет развить нефтедобычу до уровня, необходимого для заполнения второго этапа, - 80 млн т нефти в год", - заявил Вайншток недавно в интервью изданию "Коммерсантъ". А когда станет возможной добыча таких объемов нефти в Восточной Сибири и во что это обойдется, прогнозирует Минпромэнерго. Конкретно - к 2025 г., в результате инвестирования $102 миллиардов...

Может статься, что при таких раскладах проект вообще не окупится. Фрадков, ставя на уши нефтяников, привел и такие цифры: сейчас ориентировочная стоимость прокачки 1 т нефти по ВСТО составляет $39, тогда как железнодорожники за доставку ее в порт Находка предлагают тариф в $44. При том, что в ходе строительства первый этап нефтепровода уже подорожал вдвое (до $11 млрд), во что обойдется вся труба - даже трудно себе представить. Что, кстати, Вайншток и не пытается делать. "По второму этапу говорить сейчас просто бессмысленно", - полагает он.

Возможно, второго этапа ВСТО не будет вовсе - от Сковородина до порта Козьмино на Тихом океане (его строительство входит в первый этап) нефть будут и впредь возить по железной дороге. Это станет своего рода компромиссом между трубопроводчиками и железнодорожниками, давно ведущими спор о том, чей транспорт выгоднее использовать для экспорта восточносибирской нефти.

В несомненном выигрыше от затеянного Россией грандиозного проекта ВСТО в любом случае окажется Китай, ведь он будет получать нефть из трубы первой очереди, которая уж точно будет построена. Вот это уже по-китайски!