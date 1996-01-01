Моторки и яхты к техосмотру готовы

В Приморье с 1 мая открылась навигация маломерных судов. Обязательным условием выхода в море являются регистрация и прохождение ежегодного технического осмотра. Об этом сообщили в государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Приморскому краю.

На сегодняшний день регистрацию прошли 21198 судов, при регистрации для каждого судна устанавливается район плавания, который указывается в судовом билете. За соблюдением безопасности движения судов по акватории следит Государственная инспекция маломерных судов и Дальневосточный поисково-спасательный отряд. На инспектирование акватории в этом году выйдут 30 катеров. Во время навигации будут проводиться рейды по проверке технического состояния судов, содержания мест стоянки и состояния водителей.