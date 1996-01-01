"Я люблю борьбу!"

Такой конкурс для крупного бизнеса на Дальнем Востоке проходит только в Приморье. И он отличается от российских аналогов тем, что его участниками становятся все открытые компании края. Первоначальный отбор в полуфинал ведется по экономическим показателям темпов роста эффективности бизнеса. А затем в дело вступает экспертный совет из 50 авторитетных профессионалов. Открытое голосование приморцев за лучшую компанию и руководителя придает Премии особое общественное звучание.

В этом году процедура выявления победителей продолжалась 70 дней. Только в открытом голосовании приняли участие 1876 приморцев. И вот финал.

Победителей конкурса выбирали из более чем 100 приморских базовых предприятий. Подать заявку на участие в конкурсе мог любой желающий. Авторитетный экспертный совет доброжелательно отнесся к каждому участнику. Объединение конкурсов малого и большого бизнеса стало особенностью нынешней церемонии.

Большой зал краевой администрации был полон солидными, уверенными в себе, доброжелательными и контактными людьми. Они с интересом знакомились друг с другом, общались, в том числе и на фуршете, и не торопились расставаться. Цветы, дипломы, улыбки, добрые слова, музыка - словом, праздник удался.

Как отметил первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО, доля малого предпринимательства в валовой продукции края составляет 19%. Это выше, чем по России, и вместе с доброй традицией Премии свидетельствует о наличии цивилизованного рынка в Приморье. Всем собравшимся была высказана особая благодарность от губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА.

На роли Премии в создании открытого делового климата в крае акцентировала внимание Елена БАРКОВА, генеральный директор Издательской компании "Золотой Рог", особо подчеркнув, что ОАО "Издательская компания "Золотой Рог" - тоже часть бизнес-среды и ей также нужны добросовестная конкуренция на рынке, прозрачные правила игры в деловом мире.

Интрига Премии сохранялась до самой церемонии награждения, до того момента, как партнер Премии-2006, представитель "Группы Альянс" Николай СОЦКОВ не вскрыл конверт: есть "Компания года-2006"! Это "Владивосток Авиа". Лауреатами стали ОАО "Владхлеб", ЗАО "Михайловский бройлер", ОАО "Тернейлес".

И вовсе тишина установилась в зале, когда руководитель теруправления АКБ "Росбанк" Сергей БЕЛАВИН открыл конверт "Менеджер года-2006". Получая диплом из рук председателя Оргкомитета Александра Костенко, победитель номинации, генеральный директор ОАО "Приморнефтепродукт" холдинга НК "Альянс" Владимир МАСЛОВСКИЙ не скрывал - он рад: "Награда особенно приятна потому, что не в кабинетах Москвы её придумали, а среди земляков". Он убежден, что талантливых людей в Приморье много и их надо отмечать. Премия "отметила" званием "лауреат" генеральных директоров ОАО "Дальневосточного морского пароходства" Евгения АМБРОСОВА, ОАО "Влад Авиа" Владимира САЙБЕЛЯ, ОАО "Дальпресс" "Майю ЩЕКИНУ.

Второй год Партнером становится Федерация профсоюзов Приморского края, увидев в номинации "Социально ответственный бизнес" свою премию. Её председатель Виктор ПИНСКИЙ особо подчеркнул, что бизнес и экономика должны работать на благо людей. Лучшим примером тому по итогам 2006 года стал Приморский горно-обогатительный комбинат. Марианна СЕРЕБРЯННИКОВА, помощник гендиректора комбината, сорвала бурные аплодисменты зала, назвав среднюю зарплату на комбинате 18 500 рублей и соцпакет в виде путевки в санаторий с бассейном, лечением и питанием. Только на ремонт жилого фонда поселка ГОК потратил в 2006 году 80 млн руб.

Первый вице-губернатор с удовольствием процитировал слова энергичной и инициативной предпринимательницы из п. Пограничный: "Я люблю борьбу! Я люблю конкуренцию!". В перерыве мы выяснили, что Татьяна БАРСУКОВА, кавалер ордена Славы, председатель совета предпринимателей района, создала торговое предприятие "Элегия" и уже 12 лет выступает меценатом приюта для сирот, детских садиков.

Краевой конкурс "Предприниматель Приморья-2006" - инициатива администрации Приморья. 15 его победителей и дважды по столько лауреатов из всех отраслей экономики и услуг. А когда на сцену за дипломом поднялся руководитель крестьянского хозяйства "Братец Кролик" из Уссурийска, молодой человек в белом пиджаке, председатель Законодательного собрания края Виктор ГОРЧАКОВ восхищенно хмыкнул: "Ну и крестьяне пошли!". Среди победителей-предпринимателей оказалась даже инновационная фирма. Так что большой бизнес искренне аплодировал малому.

Второй год участвует в организации конкурса Марина ШЕМИЛИНА, председатель общественного Совета предпринимателей Приморского края. Положительным явлением она считает, что предприниматели стали не бояться показывать себя. Они испытывают гордость за свою работу, и им приятно, что бизнес-сообщество относится к ним с уважением. "Мы еще на первом съезде предпринимателей говорили о том, как необходимы Приморью такие мероприятия, которые создают положительный образ бизнесмена". С этим мнением полностью согласна Татьяна ИНШАКОВА, представляющая негосударственное учреждение "Центр информационно-правовых технологий". Совместно с краевой администрацией они проводят глобальный проект по бесплатному оснащению субъектов предпринимательства современными компьютерными программами. Любой желающий может обратиться по тел.: (4232) 32-99-00 и 91-63-32.

У Премии тоже есть свои бессменные единомышленники. Третий год подряд выступает генеральным спонсором ООО "Росгосстрах - Дальний Восток". А ООО "Востокцемент" увидело в сопровождении Премии хорошую возможность "раскрутить" свою новую торговую марку "Трилитон". Молодая компания "Альянс-лизинг" спонсором стала сознательно: чем цивилизованнее бизнес, тем больше современных финансовых услуг он востребует. В конечном счете Краевая Премия года стала Событием в деловой жизни Приморья.