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В Приморье создается региональное отделение "Союза машиностроителей России"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Крупные российские машиностроительные предприятия решили объединиться в "Союз машиностроителей России" (СМР). В работе учредительного съезда этой общественной организации, проходившего на прошлой неделе в Москве, приняли участие руководители пяти приморских компаний оборонно-промышленного комплекса: "Прогресс", "Звезда", "Восточная Верфь", "Аскольд" и "Эра".

Участие приморских делегатов в работе учредительного съезда новой общественной организации, призванной продвигать интересы отечественного машиностроения на федеральном и международном уровне, вполне закономерно. Машиностроение и металлообработка стоят на четвертом месте в списке основных отраслей краевой промышленности (после рыбной, металлургической и лесной).

После проведения всероссийского учредительного съезда на местах будут сформированы региональные отделения "Союза машиностроителей России". По предварительной информации, в Приморское отделение "Союза" войдут: ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс", ФГУП "Звезда", ОАО "Аскольд", ОАО "Восточная верфь", ОАО "Варяг", ОАО "Владивостокское предприятие "Эра" и ОАО "Изумруд". Деятельность каждого из них тесно связана с выполнением оборонных госзаказов. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что сам "Союз машиностроителей России" создается при активном участии головного предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - компании "Рособоронэкспорт".

Основные заявленные направления деятельности СМР: выработка государственной промышленной политики на законодательном уровне, программное развитие машиностроительного комплекса страны и его отдельных отраслей, техническое перевооружение и внедрение новейших технологий в отечественное машиностроение, создание эффективной системы кадрового обеспечения, налаживание эффективных связей с общественностью через грамотную работу со СМИ. Все это особенно актуально в преддверии вступления России в ВТО, подчеркивают столичные инициаторы создания новой общественной организации. Все перечисленные задачи будут стоять и перед Приморским региональным отделением РСМ.

По итогам 2006 г. в Приморье был зафиксирован спад производства транспортных средств и оборудования на 11,8% по отношению к 2005 г. в связи с сокращением экспортных заказов по линии ОПК. В то же время значительный рост производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в 2,2 раза), напротив, был обусловлен увеличением оборонных заказов. Что касается гражданской продукции, то по сравнению с 2005 г. в 3 раза увеличился выпуск лазерных цифровых проигрывателей и на 2,7% - телевизоров. Зато на 30,6% упало производство стиральных машин и на 7,4% - производство холодильников.

По прогнозам администрации Приморского края, к концу текущего года общий объем промышленного производства достигнет 88,2 млрд руб., что на 9,8 млрд руб. больше по сравнению с 2006 г. и на 20,8 млрд руб. - по сравнению с 2005 г.

Положительную производственную динамику во многом определяют предприятия машиностроительного комплекса. Предполагается, что создание в крае отделения РСМ будет стимулировать этот процесс в качестве дополнительного системного фактора.

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