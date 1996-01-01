Легализация морских перевозок не за горами

Совершить приятную морскую прогулку в Уссурийском и Амурском заливах на катере или яхте сегодня можно без всяких проблем. Количество маломерных судов в порту Владивосток продолжает расти и на сегодняшний день составляет уже около 850 единиц. Однако, по неофициальным данным, катеров, лодок, яхт и прочих плавсредств насчитывается уже более 1 тыс. Но катерный бум продолжает набирать обороты, и все больше горожан приобретают подержанную водную технику.

Естественно, что такое количество техники должно где-то храниться. Катер, как и машину, без надлежащего присмотра оставлять не рекомендуется. Ведь если автотранспортное средство стоимостью 2-3 тыс. "зеленых" еще можно поставить под окна квартиры, то "белый пароход" стоимостью в среднем от $10 до $50 тыс. требует постоянного наблюдения.

Еще несколько лет назад отдельные предприниматели уловили эту тенденцию и стали активно прелагать владельцам катеров услуги стоянок. Причем если 5 лет назад традиционные стоянки катеров на ковше в районе 100-летия, Улисса, бухты Тихой, Набережной и Эгершельда могли предоставить приемлемые условия летнего и зимнего хранения водной техники, то новые владельцы стихийных стоянок, пользуясь моментом и особо не утруждая себя, делают деньги практически из воздуха, точнее из воды.

По словам представителей Владивостокского отделения Государственной инспекции по маломерному флоту (ГИМФ), стихийные стоянки расположены даже в бухте Золотой Рог, а также в бухтах на Чуркине. Как правило, на них хранятся незарегистрированные в ГИМФ катера. Проблема "летучих голландцев" уже доставляет определенные сложности портовым службам. Их экипажи не особо утруждают себя правилами судоходства. С другой стороны, Владивосток все еще является пограничной зоной, и пограничные органы обязаны знать, какие лица и с какой целью передвигаются по местным акваториям.

Но, похоже, что контролирующие органы все же намерены навести порядок в этом деле. Для обеспечения безопасности мореплавания на акватории порта было принято решение о создании рабочей группы для инспекции стоянок, где базируются маломерные суда. В состав группы вошли специалисты УФСБ по Приморскому краю, Службы морской безопасности, ГУ МЧС по Приморскому краю, представители Тихоокеанского флота, краевого УВД, Приморского филиала ФГУП "Управление ведомственной охраны" Минтранса России, управления "Росприроднадзора" по Приморскому краю и других ведомств. В течение нескольких месяцев им предстоит проверить все стоянки маломерных судов, расположенные в бухте Золотой Рог, Амурском и Уссурийском заливах. Составленный по ее итогам акт будет рассмотрен в июне на очередном заседании комиссии по морской безопасности порта Владивосток для принятия решения в отношении неконтролируемых стоянок на воде.

Первые рейды уже прошли. Отправившись вместе с членами комиссии на проверку стоянок, корреспондент "ЗР" выяснил, что проблема заключается не только в легализации бизнеса водных "конюшен", но и в несовершенстве законодательства. Дело в том, что по существу организация морских прогулок может рассматриваться как определенный вид бизнеса. Но даже если владелец катера с друзьями собрался на рыбалку в Амурский залив, он должен оформить судовую роль, а все члены команды - иметь при себе паспорта. Более того, иностранным гражданам прогулки на яхтах и катерах разрешены только до острова Русский.

Вот только вряд ли контролирующие службы в состоянии уследить за передвижениями катеров по воде. Водных милицейских катеров пока во Владивостоке нет. Современные катера способны развивать скорость до 30 узлов в час, поэтому при всем желании играть в догонялки с ними бессмысленно. Единственная возможность контроля - легализация стоянок и организация сервиса на них.

В качестве положительного примера можно рассматривать стоянку яхт-клуба "Семь футов". Ее владельцы затратили значительные средства на ее обустройство. На насыпном грунте построена площадка для зимнего хранения, а ряд пирсов активно эксплуатируется в летнее время. Все катера и яхты имеют регистрацию, и с каждым клиентом заключен договор на хранение и обслуживание. Имеются три поста охраны, причем один из них следит за тем, чтобы на стоянку со стороны моря не заходили чужаки. Налажена и утилизация бытовых и прочих отходов. Единственный минус в том, что это ВИП стоянка. Стоимость катеров и яхт заходит далеко за 200-300 тыс. условных единиц. "К сожалению, свободных мест у нас в ближайшие 10 лет не предвидится, - говорят ее представители. - То, что она сейчас наполовину пустая, объясняется тем, что самые дорогие яхты еще не пришли из Южной Кореи и Большого Камня, где они зимуют в теплых ангарах".

Сколько стоит место на такой стоянке, владельцы не афишируют, хотя и не скрывают, что далеко за тысячу долларов в месяц. Приблизительно такой же ценник в яхт-клубе "Тихий океан". Правда, клуб больше известен как стоянка катеров, принадлежащих владельцам рыбодобывающей компании "ТУРНИФ". Обслуживаются здесь и администрации Приморского края и Владивостока. Конечно, конкретизировать владельцев яхт по персоналиям представитель ООО "Тихий океан" не стал, зато продемонстрировал отлично оборудованные пирсы, на которые подведены системы подачи воды и электроэнергии. Есть еще один немаловажный нюанс - экипажи катеров получают сводку погоды от диспетчеров "ТУРНИФа".

"Дефицит водных стоянок во Владивостоке имеется. Но чтобы его решить, нужно дать возможность владельцам стоянок легализоваться. Вот только этот процесс не так прост. Дело в том, что очень много согласований и экспертиз с контролирующими инстанциями", - говорит представитель ООО "Тихий океан" Александр НИКИТИН.

В этом он прав. Даже члены комиссии говорят, что оформление бумаг - очень хлопотное дело. Еще одним барьером являет тот факт, что стоянки возможны только в закрытых бухтах, а они в основном принадлежат военным. Выходом могло бы стать строительство понтонных пирсов, однако и их установка требует особого разрешения. Но пример установки понтонных пирсов есть. "Тихий океан" установил у себя 6 понтонных пирсов. Все они выполнены по финской технологии и способны выдерживать даже зимовку во льдах.