Женский монастырь выкупят

В администрации Надеждинского муниципального района приступили к оформлению документов по выкупу помещения женского монастыря в п. Раздольное с последующей передачей во владение монастырю.

После массовых выступлений жителей Надеждинского района против продажи зданий монастыря известный в Приморском крае предприниматель Валентин ПАК вышел на главу Надеждинского района Олега ПИНСКОГО с предложением выкупить здания за собственные средства и передать их в собственность монастыря.

В настоящее время юридический отдел администрации приступил к оформлению сделки между двумя физическими лицами. На территории монастыря проводятся замеры площади земельного участка, который будет передан в собственность монастыря параллельно с недвижимым имуществом. По словам Олега ПИНСКОГО, сделка по выкупу и передаче недвижимого имущества будет оформлена с учетом всех юридических тонкостей.