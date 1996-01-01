Прокурорские сыграли на руку

Проверка Генпрокуратуры принесла агентству по продаже муниципальных земель и недвижимости новых клиентов.

В последнее время вокруг деятельности агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости (МУ АПМЗН) г. Владивостока ходили негативные слухи. В частности, речь шла о том, что проверка генеральной прокуратуры дала основания прокуратуре Приморского края заявить о том, что в договоре между администрацией Владивостока и агентством нашлись серьезные нарушения. Поэтому легальность сделок купли-продажи была поставлена под сомнение.

Более того, отдельные СМИ высказывали предположение, что процесс приватизации имущества может быть прекращен, а результаты торгов за предыдущие годы могут быть оспорены в арбитражном суде.

Специально для ДДГ "ЗР" ситуацию прокомментировал директор агентства по продаже земель и муниципального имущества Сергей СМИРНОВ:

- Не скрою, что в нашей организации были проверки со стороны Счетной палаты, Генеральной прокуратуры и прокуратуры г. Владивостока. Однако информация о серьезных нарушениях абсолютно не соответствует действительности. Работники прокуратуры нашли небольшое нарушение в одном из пунктов договора, в котором говорится о том, что агентство имеет право продавать арестованное имущество. Но по закону эта функция возложена исключительно на РФФИ, и нам было предписано это несоответствие устранить. Мы согласились с требованиями прокуратуры Приморского края и устранили данное нарушение. И производство по делу было прекращено.

Что касается заявок на лоты, их количество в связи с этой ситуацией не уменьшилось. Более того - их стало больше. Мы связываем это с тем, что большинство потенциальных покупателей понимают, что приобретение объектов недвижимости на торгах гораздо выгоднее, чем их покупка на рынке. Для сравнения: средняя цена в ходе торгов 2007 г. составляет чуть больше $900 за квадратный метр. В то время как коммерческая недвижимость реализуется по цене более $2000 за кв.м. Всего в 2007 г. мы продали 85 объектов недвижимости на общую сумму 192 млн руб. Большая часть этих денег уже поступила в городской бюджет.

Что касается нового списка объектов приватизации, то ожидается, что депутаты Думы Владивостока примут новый список уже к концу мая. По предварительной информации, он будет состоять из 150 объектов. Также в ближайшее время будет проведен тендер, на котором определятся компании, занимающиеся оценочной деятельностью.

По мнению экспертов, проведенные в агентстве проверки в дальнейшем могут обернуться притоком новых клиентов. "Известно, что интерес к покупке недвижимости присутствовал у многих бизнесменов. Хотя часть из них все же не решилась принять участие в аукционах, так как считала, что там возможны какие-то нарушения, подлоги, сговоры. Теперь, после того как агентство проверила Генпрокуратура, Счетная палата, прокуратура Приморского края и прокуратура г. Владивостока, можно с уверенностью говорить о том, что торги идут по всем правилам. Поэтому приток клиентов агентству обеспечен", - заявил "ЗР" источник в одном из местных агентств по недвижимости.