"Аскольд" потратил на переоборудование 3,5 млн руб.

Более чем в 1,5 раза вырос объем производства в ОАО "Аскольд" за прошлый год, при том что численность персонала осталась прежней. Машиностроители считают, что рывок сделан за счет производительности труда и технического прогресса.

Как сообщил ДДГ "ЗР" заместитель главного инженера завода Александр БИРЮКОВ, завод недавно освоил важную технологию: для судовых фильтров питьевой воды внедрен специальный комплекс термического оборудования, позволяющего вести горячее цинкование металлов. В случае, если бы эта технология не была освоена, корпусные детали на фильтры для цинкования пришлось бы возить в Комсомольск-на-Амуре или Петербург.

В настоящее время подобная установка работает в кузнечно-литейном цехе завода. Благодаря ей можно без дополнительных затрат осваивать новые виды изделий, наращивать объемы производства.

За прошлый год на приобретение нового оборудования и средств технического оснащения было потрачено 3,5 млн руб. Было освоено 46 наименований крупногабаритной судовой трубопроводной арматуры, переданной с курганского завода "Корвет", а также три наименования судовых фильтров, которые раньше производились в ближнем зарубежье.