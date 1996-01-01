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"Аскольд" потратил на переоборудование 3,5 млн руб.
Более чем в 1,5 раза вырос объем производства в ОАО "Аскольд" за прошлый год, при том что численность персонала осталась прежней. Машиностроители считают, что рывок сделан за счет производительности труда и технического прогресса.
Как сообщил ДДГ "ЗР" заместитель главного инженера завода Александр БИРЮКОВ, завод недавно освоил важную технологию: для судовых фильтров питьевой воды внедрен специальный комплекс термического оборудования, позволяющего вести горячее цинкование металлов. В случае, если бы эта технология не была освоена, корпусные детали на фильтры для цинкования пришлось бы возить в Комсомольск-на-Амуре или Петербург.
В настоящее время подобная установка работает в кузнечно-литейном цехе завода. Благодаря ей можно без дополнительных затрат осваивать новые виды изделий, наращивать объемы производства.
За прошлый год на приобретение нового оборудования и средств технического оснащения было потрачено 3,5 млн руб. Было освоено 46 наименований крупногабаритной судовой трубопроводной арматуры, переданной с курганского завода "Корвет", а также три наименования судовых фильтров, которые раньше производились в ближнем зарубежье.
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