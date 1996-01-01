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Над приморской "Норитой" распустился "Бизнес-Букет"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Группа компаний "Бизнес-Букет", одна из крупнейших российских сетей розничной и оптовой торговли цветами, приобрела салон цветов "Норита", основанный около 15 лет назад двумя владивостокскими предпринимателями.

По сведениям "ЗР", сумма сделки составила около $1,5 млн.

Напомним, что за время своего существования "Норита" смогла занять лидирующие позиции на рынке оптовой и розничной торговли цветами края. На момент продажи сеть включала в себя одноименный салон на Светланской, четыре розничные торговые точки, а также школу флор-дизайна.

Автором успеха "Нориты" был один из основателей компании, врач по образованию Андрей ПАСТУХОВ. Источники "ЗР" утверждают, что предприниматель до последнего времени не хотел уходить из раскрученного проекта. "Скорее всего, ему сделали предложение, от которого было трудно отказаться", - считает один из коллег Пастухова.

По словам Андрея Пастухова, самым сложным периодом для его компании был кризис 1998 г. "Наш бизнес хорош тем, что не нужно иметь больших оборотных средств -деньги оборачиваются достаточно быстро. И к 1998 г. мы неплохо заработали. Но после кризиса пришлось начинать с минусов, как бы во второй раз. Спасло нас то, что к тому моменту уже была наработана определенная база (клиенты, персонал, партнеры). С 2001 г. начался неконтролируемый рост этого бизнеса. Чтобы достойно конкурировать, нужно было выбирать свою нишу, что мы и сделали", - говорит основатель "Нориты".

Досье

"Бизнес-Букет" был основан в 1994 г. В настоящее время в группу компаний входят садовые супермаркеты, садовые центры и салоны-магазины, расположенные в Москве, Нижнем Новгороде, Тольятти, Перми, Владивостоке и Белгороде. На приморский рынок компания вышла по системе франчайзинга в 2005 г., открыв поочередно 6 салонов.

После приобретения "Нориты", "Бизнес-Букет" стал крупнейшим игроком цветочного рынка Приморья.

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