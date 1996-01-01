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ПЭМЗ доэкспериментировался

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Приморский экспериментально-механический завод" (ПЭМЗ, Спасск) признан банкротом. 4 апреля арбитражный суд открыл в отношении должника конкурсное производство.

Осуществлять процедуру будет в течение года конкурсный управляющий Владимир КОСОЛАПОВ. Соответственно прекращены полномочия гендиректора АО Александра РЯБИЯ, который должен передать Косолапову всю имеющуюся документацию, печати, материальные и прочие ценности.

По состоянию на 1 ноября 2006 г. внеоборотные активы завода-должника составляли 11 млн 491 тыс. руб. Из них основные средства производства - 10 млн 207 тыс. руб., незавершенное строительство - 1 млн 284 тыс. руб. Оборотные активы составили 10 млн 424 тыс. руб., включая 5 млн 321 тыс. руб. дебиторской задолженности и 77 тыс. руб. наличных денежных средств.

Но этих ресурсов и возможностей оказалось явно недостаточно для обеспечения нормальной работы производства и расчетов с кредиторами. Совокупная кредиторская задолженность предприятия достигла 16 млн 895 тыс. руб. Убытки от деятельности завода в прошлом году составили 6 млн 789 тыс. руб.

Предприятие полностью утратило способность по исполнению денежных обязательств, причем восстановление его платежеспособности невозможно. Столь печальный вывод сделал г-н Косолапов после анализа финансово-хозяйственной деятельности должника. Его позицию разделили и участники собрания кредиторов, состоявшегося 28 марта. Именно они обратились в арбитражный суд с ходатайством о признании завода банкротом и об открытии конкурсного производства. Представитель уполномоченного органа - Федеральной налоговой службы - ходатайство поддержал.

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