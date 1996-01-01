Ванинский расклад

В 2007 г. порт Ванино (Хабаровский край) рассчитывает на прирост грузооборота в сравнении с 2006 г. на 2,4% - до 6 млн 580 тыс. тонн, за счет наращивания объемов перегрузки экспортного груза, цветного металла, подтверждения дополнительных заявок по глинозему и роста перевалки груза в контейнерах. При этом порт рассчитывает на сохранение значительной части грузопотока вне зависимости от действий конкурентов.

В текущем году порт планирует инвестиционные затраты в 125,6 млн руб. Финансироваться инвестпрограмма будет за счет собственной прибыли.

Порт сохранил дивиденды на простые акции и снизил на префы

Акционеры ОАО "Ванинский морской торговый порт" (ОАО "Порт Ванино") на годовом собрании приняли решение выплатить по итогам 2006 г. дивиденды в размере 160 руб. на одну обыкновенную и 190,5 руб. на одну привилегированную акцию номиналом 1 руб.

По итогам 2005 г. АО выплатило дивиденды из расчета 160 руб. на одну обыкновенную и 357 руб. на одну привилегированную акции.

АО "Порт Ванино" по итогам 2006 г. снизило чистую прибыль в сравнении с 2005 г. в 2 раза - до 64 млн 244 тыс. руб. Акционеры приняли решение распределить чистую прибыль общества следующим образом: 22 млн 613 тыс. руб. - на выплату дивидендов, 22 млн руб. - в фонд потребления, 19 млн 631 тыс. руб. - в фонд инвестиций.

В совет директоров избраны 9 человек, в том числе 5 представителей государства: начальник отдела Росимущества Алексей УВАРОВ, заместитель начальника отдела Росимущества Анатолий ЕВСЕЕВ, советник отдела транспорта и связи Росимущества Галина БАТУРИНА, ведущий специалист отдела имущества организаций транспорта и связи Росимущества Антон КОЛЕГОВ, начальник управления морской и речной деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта Вячеслав ГАВРИЛОВ. В совет директоров также избраны генеральный директор АО "Порт Ванино" Аполлон ШЕНГЕЛИЯ, заместитель директора слияний и поглощений - начальник отдела новых проектов ООО "Компания Базовый Элемент" Юрий ТЯМУШКИН, Евгений ОРЛОВ и Валерий КОРЧИНСКИЙ.

Досье Уставный капитал АО "Порт Ванино" составляет 134 тыс. 900 руб., он разделен на 101 тыс. 175 обыкновенных и 33 тыс. 725 привилегированных акций номиналом 1 руб. Государству принадлежит 55% уставного капитала (73,33% обыкновенных акций) АО.

В ожидании усиления конкуренции

Грузооборот порта Ванино в 2006 г. вырос в сравнении с 2005 г. на 4,4% и составил 6 млн 428,6 млн тонн. По достигнутым объемам порт вышел на 3-е место в Дальневосточном бассейне после Восточного порта и Находкинского морского торгового порта.

Наибольший прирост грузооборота произошел по импорту. Так, объем глинозема, перегруженного в прошлом году через порт, составил 800,9 тыс. тонн, что на 54% больше, чем в 2005 г. Также порт увеличил отгрузку экспортного угля, объем перевалки которого в 2006 г. составил 493,1 тыс. тонн.

Основная доля импортных грузов приходится на Австралию, Индию и Южную Корею, лидерами среди стран-экспортеров остаются Япония, Южная Корея и Китай.

Как сообщается в годовом отчете порта, Ванино ожидает усиления соперничества за грузы между ведущими портами ДВ. При этом наиболее острая конкурентная борьба возможна по лесным грузам, металлам и каботажным грузам в контейнерах.

Порт Ванино может рассчитывать на сохранение значительной части грузопотока вне зависимости от действий конкурентов. Часть грузопотоков тяготеет к Ванино в силу преимуществ географического расположения порта и уже созданной инфраструктуры. В первую очередь это относится к глинозему (на ДВ специализированный терминал по перевалке этого груза имеется только в порту Ванино), лесным грузам, заготавливаемым в Ванинском районе, грузам, следующим в Магаданскую область, и грузам, перевозимым на Сахалин по паромной переправе. В отчете отмечается, что в 2005-2006 гг. удалось преодолеть тенденцию к падению объемов перевозок по переправе Ванино-Холмск во многом из-за развития перевозок грузов по строящейся автодороге Хабаровск-Ванино.

В Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края сегодня действуют 6 стивидорных компаний, занятых на перевалке сухих грузов. Из них только порт Ванино является универсальным оператором, остальные компании специализируются на перевалке лесных грузов. Более серьезные угрозы для конкурентоспособности порта связаны с перспективами появления и развития новых компаний в акватории порта Ванино и прилегающих бухт. В частности, запланированный на середину 2008 г. ввод в эксплуатацию специализированного угольного терминала в бухте Мучке для ОАО "СУЭК" может привести к снижению объема углей, отгружаемых сегодня через причалы порта Ванино на экспорт и в каботаже.