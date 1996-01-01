"Владпиво" оценили в $126 млн

Компания Detroit Investment рассчитывает к лету продать владивостокский пивзавод "Владпиво", которым владеет вместе с А1 и IFC. Как пишет "Коммерсант", стоимость завода владельцы оценивают в $126 млн. Предполагается, что "Владпивом" могут заинтересоваться крупные игроки пивной отрасли, и тогда окончательная стоимость владивостокской пивоварни может быть выше объявленной до торгов. Владельцы полагают провести торги по продаже "Владпива" до 1 июля 2007 г.