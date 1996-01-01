Росфиннадзор сдержит пыл иностранцев

Правительство утвердило правила, согласно которым Федеральная служба финансово-бюджетного надзора может запрашивать любые сведения о валютных операциях у органов и агентов валютного контроля, а также участников рынка ценных бумаг. Это касается в первую очередь таможенной и налоговой служб, а также ЦБ и коммерческих банков. Создавая документ, чиновники преследовали и еще одну цель - контролировать доступ иностранных инвесторов в стратегические отрасли российской экономики.