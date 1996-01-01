Платить налоги можно и на почте

Теперь граждане могут оплачивать налог и сборы через почтовые отделения связи. Как сообщили ДДГ "ЗР" в Управления ФНС России по Приморскому края, при отсутствии банка (добавим: по месту жительства налогоплательщика) он, налогоплательщик, либо налоговый агент, являющиеся физическими лицами, отныне имеют законодательное право исполнить обязанность по уплате налогов и сборов через организацию федеральной почтовой связи.