Затраты на отчетность через Интернет - в расходы

Минфин России выпустил разъяснения для "упрощенцев", которые используют программный комплекс для формирования и сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде.

В письме от 02.04.2007 № 03-11-04/2/79 сказано, что порядок учета для целей налогообложения расходов на покупку комплекса зависит от его стоимости и срока полезного использования.

Так, если стоимость комплекса превышает 10 000 руб., а срок полезного использования более 12 мес., то он относится к амортизируемому имуществу. Значит, расходы на приобретение такого комплекса учитываются путем начисления амортизации, период которой зависит от срока полезного использования.

Если указанный комплекс не относится к амортизируемому имуществу, то затраты на его покупку включаются в состав материальных расходов как расходы на приобретение приборов и другого имущества, не являющегося амортизируемым. Они учитываются в отчетном периоде оплаты и сдачи программного комплекса в эксплуатацию.

Затраты в виде абонентской платы за право сдачи отчетности через Интернет списываются в составе расходов на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи.