От коэффициента К-1 малому бизнесу много не покажется

Минфиновский коэффициент для исчисления единого налога на вмененный доход может подорвать развитие малого бизнеса в России. Такое мнение высказал на брифинге вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей КАТЫРИН.

"Так называемый коэффициент К-1 утверждает МЭРТ, и он на 2007 год был министерством установлен в размере 1,096 - кстати, меньше, чем в предыдущем году, тогда К-1 равнялся 1,132. Совершенно непонятно, почему вдруг появилось распоряжение Минфина за подписью замминистра Шаталова, вводящее коэффициент, равный 1,241", - сказал Сергей Катырин. МЭРТ в связи с этим уже обратился в правительство с просьбой разобраться. Но времени для урегулирования вопроса осталось очень мало: в апреле по итогам первого квартала малому бизнесу надо будет заплатить налог с учетом коэффициента К-1.

По мнению Катырина, если ситуацию не исправить, следует ожидать падения числа малых предприятий и ухода малого бизнеса "в тень". По оценкам, около трети малых предприятий платит сегодня единый налог на вмененный доход.