Налоговую переплату инспектор... забрал себе

Из ряда вон выходящее происшествие случилось в УФНС России по Удмуртской республике. Работник управления перевел на свой счет в банке 51 875 руб. налоговой переплаты, подлежавшей возврату налогоплательщику.

Как сообщает интернет-сайт газеты "Учет, налоги, право", для этого сотрудник, отвечающий за взаимодействие между налоговиками и федеральным казначейством, просто указал свои банковские реквизиты в файле на возврат суммы НДФЛ, предназначенной другому человеку. Махинация всплыла в середине марта, когда ИФНС России по г. Ижевску проводила сверку платежей с казначейством. Как сообщили в удмуртском УФНС, на тот момент предприимчивый инспектор уже был уволен из налогового управления за другие прегрешения. Эксперты отмечают, что теоретическая возможность с выгодой для себя подкорректировать сведения, отсылаемые в казначейство, есть у многих сотрудников налоговых органов, которые обеспечивают прием и передачу электронных документов.