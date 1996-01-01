Кто не рискует...

С 2009 года Минфин намерен лишить главных бухгалтеров права второй подписи на финансовых документах компании. Соответствующие поправки в закон "Об официальном бухгалтерском учете" сейчас согласовывают в правительстве.

Между тем всероссийское исследование "налогового IQ" руководителей компаний, которым придется брать на себя всю ответственность при подписывании документов, показало, что больше половины из них вообще не знакомы с Налоговым кодексом, а 30% готовы минимизировать размер налоговых платежей, не глядя на последствия.

В исследовании, которое проводилось изданием "Учет. Налоги. Право" с сентября по декабрь 2006 года, приняли участие 2640 главных бухгалтеров из 51 региона страны. Главбухов попросили охарактеризовать руководителей компаний, в которых они работают.

Итоги исследования оказались неутешительными: 30% российских гендиректоров убеждены, что для минимизации налогов все средства хороши, и их невозможно переубедить. Более 60% руководителей интересует только конечная сумма, уплаченная в бюджет, каким образом финансовая служба компании этот лимит удерживает, их не волнует. При этом 65% директоров никогда не читали НК, а значит, весьма отдаленно представляют себе принципы расчета основных налогов, 55% директоров позволяют себе заключать договоры на крупные суммы, не обсудив с финансовыми службами налоговые последствия.

Впрочем, большинство директоров ведут себя более осторожно. Самый распространенный тип директора - "администратор" (56%). Он не силен в налоговых вопросах, зато осторожен и не требует от финансовой службы платить любой ценой меньше налогов. Идеальных руководителей, с точки зрения финслужб предприятий, всего 19%. Они осторожны, разумны, разбираются в налоговых вопросах и стараются быть в курсе работы финслужбы предприятия и взаимоотношений с налоговой инспекцией.

"Качество налоговых знаний директора определяет не только финансовую стабильность компании, - говорит замдиректора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Сергей РАЗГУЛИН. -Профессиональный уровень работы директоров способен улучшить взаимоотношения между фискальными органами и налогоплательщиками".

Впрочем, эксперты полагают, что директору и не обязательно вникать в тонкости налогового учета. "Знать систему налогообложения - задача специалистов финансовой службы, - убеждена финансовый директор аудиторско-консалтинговой компании АРНИ Polaris International Светлана ДОЛГИХ.

В то же время отсутствие налоговой грамотности среди руководителей организаций, выявленное в результате исследования, может заставить законодателей отказаться от внесения радикальных поправок в закон о бухучете.