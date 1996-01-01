www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Топ-менеджеры атакуют

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рейдерские захваты компаний уже не вызывают большого удивления, а воспринимаются бизнесом как суровая реальность. Однако кроме внешних атак бизнес довольно часто пытаются захватить изнутри. Как правило, это обусловлено конфликтом интересов собственника и топ-менеджмента.

По законам войны

Вообще рейдерство - военный термин. Но в экономике он прижился давно и означает атаку с целью захвата или недружественного поглощения. Понятие внутреннего рейдерства появилось в лексиконе бизнеса не так давно. Хотя собственники бизнеса и раньше отмечали, что как только компания достигает определенного уровня, амбициозные менеджеры начинают задумываться о том, что им пора создать собственный бизнес. А проще всего это сделать на основе уже существующей компании, выведя из нее основные нематериальные активы.

Несколько месяцев назад пример такой внутренней атаки произошел в холдинге "В-Лазер". По словам первого вице-президента компании Сергея МИТРОФАНОВА, они столкнулись с такой разновидностью рейдерства, как "кольцевая атака", которой подверглась входящая в состав холдинга логистическая компания ООО "ВЛ-Лоджистик". Генеральный директор компании ООО "ВЛЛ" в течение довольно длительного времени использовал служебное положение и ресурсы "ВЛЛ" для создания новой компании - ООО "ТИС Лоджистик".

"Само по себе создание конкурирующей компании угрозу уже действующему бизнесу не создавало, - рассказывает Сергей Митрофанов. - Однако в нашем случае была попытка перевода бизнеса "ВЛЛ" в специально зарегистрированную под эти цели компанию "ТИС Лоджистик". Оказалось, что руководитель до момента увольнения успел зарегистрировать новую компанию, открыть расчетный счет, арендовать новый офис, перевести в новую компанию ряд сотрудников. При этом он "оповестил" клиентов о реорганизации бизнеса "ВЛЛ" с переводом всех операций на "ТИС".

Сразу после Нового года почти аналогичная ситуация произошла в известном глянцевом журнале "Дорогое удовольствие". Журнал является сетевым проектом, и один из филиалов находится во Владивостоке. Директор местного представительства решил открыть собственный аналогичный проект, увел из издания ряд ключевых сотрудников и оповестил клиентов о том, что предпочтительнее работать с новым изданием.

Еще в одной крупной компании, название которой владельцы бизнеса просили не упоминать, похожие ситуации возникали одна за другой на протяжении нескольких лет. "Наш основной бизнес ориентирован на производство. Однако есть и непрофильные виды бизнеса. Как раз руководители именно этих проектов пытались разными методами стать собственниками бизнеса или открыть свое дело с переводом всех ресурсов функционирующего бизнеса", - заявил собеседник "ЗР".

Только одна из опрошенных "ЗР" компаний выиграла от попытки захвата - для них "предательство" директора привело к тому, что довольно внушительная дебиторская задолженность была переведена на вновь созданную фирму. В остальных же случаях владельцам хоть и удавалось отстоять свой бизнес, но обходилось это достаточно дорого, особенно с моральной стороны.

Хуже воровства

Почему топ-менеджеры решаются на подобные шаги и как предотвратить внутреннее предательство? На эти вопросы представители атакованного бизнеса отвечают по-разному. По мнению Сергея Митрофанова, часто за внутренними рейдерами стоят рейдеры внешние.

"Анализируя ход событий, я увидел четко прописанные схемы рейдерства, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Так, уход менеджеров был не разовой акцией. Менеджер, как правило, заканчивал поставку, а следующая операция проводилась уже на новую компанию. Кроме того, встречались многочисленные попытки выносов чистых бланков с печатями "ВЛЛ", удерживания автотранспорта компании и другие действия".

Эксперты считают, что внутреннее рейдерство граничит с банальным воровством. Интересно, но все собеседники "ЗР" уверены в том, что такие явления возможны только в тех компаниях, в которых наблюдается минимальное количество материальных активов. Как правило, были названы такие сферы предпринимательской деятельности, как логистика, СМИ, экспедиторские компании, оказание медицинских и юридических услуг, аудит, поставка товаров для розничной сети.

Мирный развод

Опасность проявления подобных действий топ-менеджмента состоит в том, что собственники бизнеса стараются не афишировать такие "конфликты интересов". Понять их можно, ведь в какой-то степени это они недоглядели за своими управляющими. Правда, в одном их мнения едины: собственный бизнес нужно отстаивать любой ценой.

Что же заставляет менеджеров предавать своих работодателей?

"В определенный момент наемные менеджеры начинают считать, что прибыль компании - это их личная заслуга. Отсюда и заблуждение: они уверены, что уже не они обязаны компании, а компания обязана им, - считает Сергей Митрофанов. - Однако они забывают, что богатство компании - это первоначальный уставный капитал, клиентская база, программное обеспечение, методология планирования и бюджетирования. Все это создается собственником бизнеса на первоначальном этапе становления".

Если менеджер все же решается на уход и создание собственного бизнеса, он должен сказать об этом собственнику и попытаться разойтись с миром, - сходятся во мнениях собственники. - Подобные случаи встречались, и те, кто сделал свой уход мирным, через определенное время становятся партнерами.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru