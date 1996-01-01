Топ-менеджеры атакуют

Рейдерские захваты компаний уже не вызывают большого удивления, а воспринимаются бизнесом как суровая реальность. Однако кроме внешних атак бизнес довольно часто пытаются захватить изнутри. Как правило, это обусловлено конфликтом интересов собственника и топ-менеджмента.

По законам войны

Вообще рейдерство - военный термин. Но в экономике он прижился давно и означает атаку с целью захвата или недружественного поглощения. Понятие внутреннего рейдерства появилось в лексиконе бизнеса не так давно. Хотя собственники бизнеса и раньше отмечали, что как только компания достигает определенного уровня, амбициозные менеджеры начинают задумываться о том, что им пора создать собственный бизнес. А проще всего это сделать на основе уже существующей компании, выведя из нее основные нематериальные активы.

Несколько месяцев назад пример такой внутренней атаки произошел в холдинге "В-Лазер". По словам первого вице-президента компании Сергея МИТРОФАНОВА, они столкнулись с такой разновидностью рейдерства, как "кольцевая атака", которой подверглась входящая в состав холдинга логистическая компания ООО "ВЛ-Лоджистик". Генеральный директор компании ООО "ВЛЛ" в течение довольно длительного времени использовал служебное положение и ресурсы "ВЛЛ" для создания новой компании - ООО "ТИС Лоджистик".

"Само по себе создание конкурирующей компании угрозу уже действующему бизнесу не создавало, - рассказывает Сергей Митрофанов. - Однако в нашем случае была попытка перевода бизнеса "ВЛЛ" в специально зарегистрированную под эти цели компанию "ТИС Лоджистик". Оказалось, что руководитель до момента увольнения успел зарегистрировать новую компанию, открыть расчетный счет, арендовать новый офис, перевести в новую компанию ряд сотрудников. При этом он "оповестил" клиентов о реорганизации бизнеса "ВЛЛ" с переводом всех операций на "ТИС".

Сразу после Нового года почти аналогичная ситуация произошла в известном глянцевом журнале "Дорогое удовольствие". Журнал является сетевым проектом, и один из филиалов находится во Владивостоке. Директор местного представительства решил открыть собственный аналогичный проект, увел из издания ряд ключевых сотрудников и оповестил клиентов о том, что предпочтительнее работать с новым изданием.

Еще в одной крупной компании, название которой владельцы бизнеса просили не упоминать, похожие ситуации возникали одна за другой на протяжении нескольких лет. "Наш основной бизнес ориентирован на производство. Однако есть и непрофильные виды бизнеса. Как раз руководители именно этих проектов пытались разными методами стать собственниками бизнеса или открыть свое дело с переводом всех ресурсов функционирующего бизнеса", - заявил собеседник "ЗР".

Только одна из опрошенных "ЗР" компаний выиграла от попытки захвата - для них "предательство" директора привело к тому, что довольно внушительная дебиторская задолженность была переведена на вновь созданную фирму. В остальных же случаях владельцам хоть и удавалось отстоять свой бизнес, но обходилось это достаточно дорого, особенно с моральной стороны.

Хуже воровства

Почему топ-менеджеры решаются на подобные шаги и как предотвратить внутреннее предательство? На эти вопросы представители атакованного бизнеса отвечают по-разному. По мнению Сергея Митрофанова, часто за внутренними рейдерами стоят рейдеры внешние.

"Анализируя ход событий, я увидел четко прописанные схемы рейдерства, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Так, уход менеджеров был не разовой акцией. Менеджер, как правило, заканчивал поставку, а следующая операция проводилась уже на новую компанию. Кроме того, встречались многочисленные попытки выносов чистых бланков с печатями "ВЛЛ", удерживания автотранспорта компании и другие действия".

Эксперты считают, что внутреннее рейдерство граничит с банальным воровством. Интересно, но все собеседники "ЗР" уверены в том, что такие явления возможны только в тех компаниях, в которых наблюдается минимальное количество материальных активов. Как правило, были названы такие сферы предпринимательской деятельности, как логистика, СМИ, экспедиторские компании, оказание медицинских и юридических услуг, аудит, поставка товаров для розничной сети.

Мирный развод

Опасность проявления подобных действий топ-менеджмента состоит в том, что собственники бизнеса стараются не афишировать такие "конфликты интересов". Понять их можно, ведь в какой-то степени это они недоглядели за своими управляющими. Правда, в одном их мнения едины: собственный бизнес нужно отстаивать любой ценой.

Что же заставляет менеджеров предавать своих работодателей?

"В определенный момент наемные менеджеры начинают считать, что прибыль компании - это их личная заслуга. Отсюда и заблуждение: они уверены, что уже не они обязаны компании, а компания обязана им, - считает Сергей Митрофанов. - Однако они забывают, что богатство компании - это первоначальный уставный капитал, клиентская база, программное обеспечение, методология планирования и бюджетирования. Все это создается собственником бизнеса на первоначальном этапе становления".

Если менеджер все же решается на уход и создание собственного бизнеса, он должен сказать об этом собственнику и попытаться разойтись с миром, - сходятся во мнениях собственники. - Подобные случаи встречались, и те, кто сделал свой уход мирным, через определенное время становятся партнерами.