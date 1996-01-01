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Вокзал отдадут в частные руки?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Недавно на заседании правления ОАО "РЖД" вице-президент компании Михаил АКУЛОВ заявил, что имущественные комплексы вокзалов крупных железнодорожных станций будут передаваться в аренду. Железнодорожный холдинг хочет найти такие управляющие компании, которые сделают работу вокзалов инновационной, наполнят их помещения новыми формами услуг и полками ходовых товаров.

В число 324 арендуемых вокзальных комплексов якобы должен войти и Владивостокский железнодорожный вокзал. Еще не дожидаясь официального объявления об этом конкурсе, ведущие управляющие компании Владивостока начали борьбу за лакомый кусочек "эржедэшного" имущества, который может обеспечить арендатору (уже посчитали) до 57 млн руб. чистой прибыли в год. Это намного больше, чем выгода от какого-либо хлопотного жилого массива города.

Правда, претенденты со стороны очень опасаются, что Дальневосточное отделение ОАО "РЖД" не допустит проведения этого конкурса и отдаст управление вокзальным комплексом своей подставной компании, созданной из сотрудников вокзальной дирекции, что, кстати, им и рекомендовано руководством ОАО.

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