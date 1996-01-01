Предпринимателям пошли навстречу

Хорошие вести для предпринимателей, арендующих муниципальную недвижимость во Владивостоке, пришли из думы города.

Постоянная комиссия по экономической и муниципальной собственности приняла предложения от общественной организации "Лига торговых предпринимателей", в которых предлагалось учесть готовность арендаторов к выкупу арендуемых объектов при утверждении плана приватизации.

Таким образом, арендаторы, которые не готовы участвовать в аукционах 2007 г. из-за денежных затруднений, смогут договориться с финансовыми структурами о предоставлении кредитов и принять участие в аукционах 2008 г.

Порадовала арендаторов и администрация Владивостока. Законопроект, предусматривающий повышение корректирующих коэффициентов при расчете арендной платы за пользование зданиями и сооружения, чиновниками отозван. Так что повышения арендных платежей за муниципальную недвижимость в ближайшее время не произойдет.