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РЖД хочет обзавестись частичкой портов. Минтранс против

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ведет переговоры по вхождению в состав акционеров портов Владивосток и Находка. "РЖД планируют войти в состав акционеров дальневосточных портов, а именно порта Владивосток и порта Находка", - сообщил глава РЖД Владимир ЯКУНИН.

По его словам, в настоящее время идут переговоры по этому вопросу, и он надеется, что они завершатся успешно. Какой пакет акций этих портов намерены приобрести РЖД, глава компании уточнять не стал.

По мнению президента РЖД, участие компании в уставных капиталах портовых комплексов в ключевых регионах - эффективный инструмент координации деятельности железных дорог и портов. "В 2006 г. потери объемов погрузки от действия конвенционных запрещений в направлении предпортовых станций составили 58 тыс. вагонов, или 3,5 млн тонн грузов, а потери провозных платежей - 2,9 млрд руб., - отметил Владимир Якунин. - Финансовые потери грузовладельцев и экономики страны от таких сбоев в работе не поддаются учету".

Однако, о реальности данных планов РЖД, судить пока сложно. Как сообщает РБК daily, против этого по-прежнему возражает Минтранс. "Минтранс выступает против покупки РЖД акций морских портов, - сказали в пресс-службе министерства. - Желание РЖД принимать участие в советах директоров портов понятно. Но тратить деньги на покупку акций портов несвоевременно. Компания должна использовать средства на профильные активы. Пока на РЖД инфраструктура и убыточные пассажирские перевозки, покупать пакеты акций портов было бы некорректно".

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