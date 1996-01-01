Уставный капитал ДЭК составил 17 млрд руб.

ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), созданное в рамках реформирования электроэнергетики Дальнего Востока, сформировало уставный капитал в объеме 17 млрд руб.

19 апреля ФСФР зарегистрировала выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных акций ДЭК, размещенных путем конвертации акций присоединяемых АО. Всего компания разместила 17 млрд 069 млн 008 тыс. 599 акций номиналом 1 руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55275-E.

Напомним, что ДЭК сформирована путем слияния ОАО "Амурэнерго", "Хабаровскэнерго", "Дальэнерго", ЗАО "ЛуТЭК", а также ОАО "Южное Якутскэнерго". Она будет владеть по 100% акций дальневосточных генерирующей и распредсетевой компаний, в уставные капиталы которых АО-энерго уже внесли электростанции и сети соответственно. Аналитики считают эту новость позитивной не только для дальневосточного рынка ценных бумаг, но и для России в целом.

"Уже в ближайшее будущее можно ожидать появления на биржах акций новой электроэнергетической компании, которая прошла путь реформы по другому пути (путем объединения, а не разделения), в отличие от большинства других "детищ" РАО "ЕЭС России". - считает управляющий активами ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ. - На данный момент мы не видим никаких препятствий, для того чтобы акции ДЭК начали котироваться на биржах. Регистрация выпуска состоялась. Все, что остается это, договорится непосредственно с самими биржами, а при желании самого эмитента, процесс будет недолгий. Принимая во внимание, что руководство компании учитывало интересы акционеров, мы прогнозируем, что биржевые торги акциями начнутся в ближайшие 2-3 недели, ну а внебиржевые сделки можно совершать уже сейчас".