Медный интерес

Компания "Шилка Минералс", являющаяся дочерней структурой мирового производителя меди Phelps Dodge (Фелпс Додж), ведущая в Приморье разведочные работы на Лазурном меднопорфировом месторождении, завершила первый оценочный этап полевых исследований и приступила к подготовке отчета.

Предварительные данные не выявили запасов минерального сырья, удовлетворяющих корпоративным требованиям. Дальнейшая судьба месторождения будет оцениваться после защиты отчета, на подготовку которого отведен 2007 г.

По оценкам специалистов, до начала работ на "Лазурном" "Шилка Минералс" по-настоящему называть этот объект месторождением было нельзя. На участке была выполнена прогнозная оценка ресурсов, в соответствии с чем ни размер запасов, ни содержание полезных компонентов в руде не давали основания для его освоения.

По словам главного геолога "Шилка Минералс", Сергея КАРПОВА, проведенные в течение двух полевых сезонов буровые и горные работы на территории месторождения, не подтвердили те параметры, которые были заложены в геологической информации изначально. Но это не значит, что данный объект не будет интересен для дальнейших исследований, отметил геолог.

Положительным моментом является тот факт, что само существование на территории Приморского края порфировых систем, несущих рудопроявления меди, к которым, несомненно, относится и месторождение "Лазурное", дает надежду на успех.

В 2006 г. "Шилка Минералс" получила еще 4 лицензии на геологическое изучение перспективных площадей на территории Приморского края.

Отметим, что приоритетным направлением геологоразведочных работ (ГРР) Phelps Dodge в России, как и в других странах, где присутствует компания, является поиск крупных месторождений меди с запасами не менее 1 млн тонн, способных восполнить и расширить минерально-сырьевую базу, традиционно базирующуюся на месторождениях Северной и Южной Америки. Геологическое подразделение Phelps Dodge изучает минерально-сырьевой потенциал России с 1997 г. В настоящее время дочерние структуры "Фелпс Додж" ведут ГРР в ряде регионов РФ и стран СНГ, включая Дальний Восток.