www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.4 р. 100 JPY: 60.63 р.
EUR: 78.23 р. 10 CNY: 98.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Медный интерес

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Компания "Шилка Минералс", являющаяся дочерней структурой мирового производителя меди Phelps Dodge (Фелпс Додж), ведущая в Приморье разведочные работы на Лазурном меднопорфировом месторождении, завершила первый оценочный этап полевых исследований и приступила к подготовке отчета.

Предварительные данные не выявили запасов минерального сырья, удовлетворяющих корпоративным требованиям. Дальнейшая судьба месторождения будет оцениваться после защиты отчета, на подготовку которого отведен 2007 г.

По оценкам специалистов, до начала работ на "Лазурном" "Шилка Минералс" по-настоящему называть этот объект месторождением было нельзя. На участке была выполнена прогнозная оценка ресурсов, в соответствии с чем ни размер запасов, ни содержание полезных компонентов в руде не давали основания для его освоения.

По словам главного геолога "Шилка Минералс", Сергея КАРПОВА, проведенные в течение двух полевых сезонов буровые и горные работы на территории месторождения, не подтвердили те параметры, которые были заложены в геологической информации изначально. Но это не значит, что данный объект не будет интересен для дальнейших исследований, отметил геолог.

Положительным моментом является тот факт, что само существование на территории Приморского края порфировых систем, несущих рудопроявления меди, к которым, несомненно, относится и месторождение "Лазурное", дает надежду на успех.

В 2006 г. "Шилка Минералс" получила еще 4 лицензии на геологическое изучение перспективных площадей на территории Приморского края.

Отметим, что приоритетным направлением геологоразведочных работ (ГРР) Phelps Dodge в России, как и в других странах, где присутствует компания, является поиск крупных месторождений меди с запасами не менее 1 млн тонн, способных восполнить и расширить минерально-сырьевую базу, традиционно базирующуюся на месторождениях Северной и Южной Америки. Геологическое подразделение Phelps Dodge изучает минерально-сырьевой потенциал России с 1997 г. В настоящее время дочерние структуры "Фелпс Додж" ведут ГРР в ряде регионов РФ и стран СНГ, включая Дальний Восток.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru