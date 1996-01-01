Кассы вверх

Начальник отдела оперативного контроля ИФНС России по Советскому району Приморья Дмитрий ЖДАНОВ обращает внимание, что уже с 2004 года, в соответствии с решением Пленума Верховного Суда РФ, независимо от того, по чьей вине не была использована контрольно-кассовая техника, должностное лицо будет оштрафовано в любом случае.

И в первую очередь штрафуют именно руководителей организаций. Деньги, надо заметить, немалые, для предпринимателя штраф составит от 3 до 4 тыс. руб., а юридическому лицу придется заплатить от 30 до 40 тыс. руб. При этом вне зависимости от того, была установлена касса на предприятии или в торговом павильоне, проводилась или нет учеба с продавцом. Сумма штрафа изменяется только в случае повторного и более примеров неприменения ККТ, и... в большую сторону. Как известно, за рецидив накручивают по полной.

Показатели выездных проверок на предмет применения кассовой техники как раз говорят об этом. Только ИФНС России по Советскому району Владивостока выявила 80% нарушений из общего числа проведенных рейдов. Заметим, что при проверке работники организации не вправе не допускать должностных лиц налоговых органов до контрольно-кассовой техники.

Бывает, что непробитый чек является местью продавца своему работодателю. Вывести из оборота 30-40 тыс. - дело малоприятное, а если это случилось два-три раза - и вовсе невыгодное. В случае явного умысла в поступках операциониста на кассе штрафуют и его, да и сам руководитель может внутренним приказом вычесть из зарплаты кассира необходимую сумму. В любом случае сама организация или индивидуальный предприниматель должен заплатить штраф в течение 2 месяцев (с учетом всех положенных процедур).

Руководствуясь наитием, предприниматели пытаются скрываться от обязанностей, как то: не получать протокол проверки, уведомление из налоговой. Нынешнее законодательство предупреждает, что все это зря. И если у налоговой есть доказательство (а оно, как правило, есть), что протокол составлен верно, в срок отправлено уведомление на юридический адрес, то по истечении 2-х месяцев налоговая инспекция начинает вести работу по привлечению к административной ответственности. Здесь неявка может сыграть только на увеличение санкций. А утверждение бизнесмена о том, что уведомление не было получено по адресу, т.к. в данный момент общество там не находится, только усугубит положение. И здесь уже пахнет нарушением законодательства о госрегистрации.

"Ф" читается как "К"

Если кассовый аппарат приобретен, то на этом успокаиваться не стоит. Во-первых, касса должна быть обязательно оборудована электронной (ЭКЛЗ) лентой, в противном случае такой аппарат не будет зарегистрирован в налоговой инспекции. Уважающие себя центры по продаже кассовой техники продают только аппараты, оснащенные ЭКЛЗ и разрешенные для применения в различных сферах деятельности на территории России. Теперь все аппараты в конце своего названия, а точнее аббревиатуры, должны иметь литер букву "К", ранее была указана буква "Ф". И второе, сам факт покупки кассы еще ничего не значит. Начало ее эксплуатации должно быть предварено вводом пароля доступа в блок фискальной памяти, который осуществляет налоговый инспектор. Иначе в кассе проку нет.

Как рассказал "ЗР" один предприниматель, он приобрел кассовый аппарат за немалую сумму - 16 тыс. руб. и блок фискальной памяти за 8 тыс. руб., но ввел их в эксплуатацию без присутствия налогового инспектора. Подобные блоки в соответствии с законом повторно не запускаются, и предпринимателю ничего не оставалось делать, как покупать новый, опять за 8 тыс. руб. Разумеется, виноваты работники центра технического обслуживания кассовых аппаратов, которые должны были уведомить предпринимателя о возможных недоразумениях.

Как пояснил Дмитрий Жданов, существует 3 способа ввода кассового аппарата в эксплуатацию. Первый, если организация, например крупный торговый центр, закупает большое количество кассовых аппаратов, налоговый инспектор выезжает на место, где и запускает блок фискальной памяти. Второй - инспектор выезжает в центр технического обслуживания, где приобретена касса, и проводит необходимые манипуляции. И третий - сотрудник центра выезжает с кассовым аппаратом в налоговую инспекцию, где в специальном помещении происходит ввод пароля.

ЕНВД кассе не помеха

Как рассказал ДДГ "ЗР" Дмитрий Жданов, в 2004 г. в законотворческих кругах активно обсуждался проект о возможности не использовать кассовый аппарат предпринимателем, уплачивающим единый налог на вменённый доход. Однако законодатели не дали положительной резолюции. А в дальнейшем Федеральная налоговая служба предоставила письменное разъяснение (Письмо от 4 марта 2005 г. № 22-3-13/293) о том, что уточнение и корректировка сумм единого налога, при прочих равных условиях, могут быть произведены только на базе данных о сумме денежной выручки, полученной с применением контрольно- кассовой техники (ККТ) и содержащейся в блоках фискальной памяти ККТ.

Ждите гостей

Призвать нарушителей к исполнению закона налоговая инспекция планирует и более серьезными методами чем угроза штрафом. Уже несколько инспекций Приморского края работают по изъятию денежной выручки из касс предприятий-должников совместно с судебными приставами (такая практика активно применялась в начале 90-х гг.). Данным методом пользуется ГИБДД. Инспекция ФНС России по Советскому району уже вышла в отдел судебных приставов района с подобной инициативой. Так что к должникам за выручкой после вынесения постановления о налоговой проверке придут примерно через 2 месяца.

Право слово, кассу использовать дешевле.