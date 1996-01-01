Регион хочет венчурных дивидендов

Впервые в истории членства России в АТЭС наша страна проводит заседание рабочей группы АТЭС по промышленной науке и технологиям. В конкурсе на право ее проведения победил Владивосток. О том, какие "дивиденды" от этого мероприятия могут получить Приморье, Дальневосточный федеральный округ и Россия в целом, корр. ДДГ "ЗР" рассказал член оргкомитета, проректор по научной работе ДВГТУ Леонид АЛЕКСЕЙКО:

- Мы постараемся, чтобы Россия перешла на активные позиции в этой рабочей группе. Инновационный путь глобального развития для всех стал очевидным и безальтернативным. Мы не хотим остаться в стороне, поэтому намерены презентовать на заседании рабочей группы ряд международных инициатив.

В частности, члены АТЭС будут проинформированы о создании в Приморье государственного инновационного терминала. Речь идет не только о реализации в АТР произведенных на Дальнем Востоке инноваций, но о новом уровне отношений в этой сфере, в которую вовлекаются сибирские, центральные и западные регионы и другие государства. На сегодняшнем этапе развития край предлагает себя в роли посредника для инновационных контактов со странами АТЭС, что поможет заработать деньги, а в дальнейшем усилить разработческую и производственную составляющие инновационной стратегии.

Некоторые элементы необходимой для этого инфраструктуры у нас уже имеются: Инновационно-технологический центр Приморья, Центр научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС, коучинг-центр и другие. Остальные находятся в процессе организации. Так, краевой парламент разрабатывает проект закона об инновационной политике Приморского края. Этот закон как некий свод правил, регулирующих эту сферу, может стать своеобразным катализатором инновационного процесса.

Также мы намерены предложить проект создания международного центра экологического мониторинга. Бассейн Амура, река Туманная, сахалинский шельф и ряд других экосистем, которые выходят за географические границы России, подвергаются мощной техногенной нагрузке со стороны нескольких государств, и без мониторинга здесь не обойтись.

На рабочей группе будут презентованы Федеральный университет и ряд других проектов. Впервые в практике к проведению рабочих групп АТЭС по промышленной науке и технологиям мы подтягиваем открытие Тихоокеанской венчурной площадки, которое пройдет с 17 по 18 мая. Активную помощь в этом нам оказывают Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования (РАВИ), Министерство образования науки РФ и аппарат полпреда Президента РФ в ДФО.

В конгрессном блоке участники обсудят проблемы развития инновационной деятельности на Дальнем Востоке, перспективы государственно-частного партнерства и индустрии венчурного предпринимательства, проблемы ее кадрового обеспечения. На ярмарке венчурных проектов будут представлены малые инновационные компании и их проекты, программа Европейского Союза (EURECA), ресурсы электронных биржевых и внебиржевых торговых площадок, программы организаций, работающих на рынке венчурных инвестиций.