"Транснефть" уже не торопится вести нефтепровод в Приморье

Несмотря на то что глава "Транснефти" Семен ВАЙНШТОК неоднократно публично заявлял о начале строительства в апреле спецморнефтепорта в бухте Козьмина, похоже, проект буксует.

В реализации первого этапа строительства ВСТО на отрезке Тайшет-Сковородино работа кипит, но вот второй этап, когда трубу надо тянуть к Тихоокеанскому побережью, похоже, будет отложен на 2-3 года, поскольку большую проблему составляет наполнение нефтепровода. Минприроды РФ готовит к 1 июля программу геологических разработок ресурсов Восточной Сибири (из-за недофинансирования геологоразведки в 1994-2005 гг. было потеряно более млрд тонн подтвержденных запасов). Да и на обустройство новых месторождений потребуется время. Некоторые специалисты считают, что довести наполняемость трубы до уровня 30 млн тонн в год можно будет не раньше 2010 г., так что, учитывая договоренности с Китаем, нефти хватит только ему.

Как стало известно ДДГ "ЗР", на днях в Москве должна пройти серия совещаний. Их участники обсудят вопросы комплексного подхода к строительству нефте- и газопроводов, а также объектов их переработки. Идеи тянуть обе трубы в одном коридоре, строить НПЗ рядом с портами и единые терминалы для транспортировки продукции газо- и нефтехимии, что позволит создать общую инфраструктуру и сэкономить средства, оригинальностью не отличаются, но принципиальное решение по этому вопросу до сих пор не принято.

Все это потребует новых согласований и корректировки существующих проектов. И новых затрат. Но кто же в России экономит государственные деньги? В общем, строительство нефтепорта "Козьмино" могут отложить на 2-3 года.