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Менеджер от штурвала
Генеральный директор ОАО "Владивосток Авиа" Владимир САЙБЕЛЬ на высокий пост пришел в 1994 г. С этого момента ОАО остается в числе немногих региональных российских авиакомпаний, демонстрирующих уверенный рост развития и капитализации.
Владимир Сайбель родился в 1944 г. В 1970 г. окончил Бугурусланское летное училище. Окончил Академию гражданской авиации. На летной работе более 30 лет. С 1970 г. работал на различных лётных и руководящих должностях во Владивостокском авиапредприятии. Пилот 1-го класса. Имеет безаварийный налет свыше 10 тыс. часов, допуск к полетам на самолете Як-40, вертолете Ми-8. Прошел путь от пилота самолета Ан-2 до руководителя авиапредприятия.
Стратегия развития ОАО "Владивосток Авиа", возглавляемого Владимиром Сайбелем, направлена на обеспечение опережающих темпов роста компании по сравнению с общероссийским рынком авиационных перевозок. Для решения этой задачи компания выстраивает устойчивые маршрутные потоки в направление: страны АТР - Россия - Европа, будет расширять свое присутствие в европейской части России, в первую очередь на московском рынке авиационных перевозок, где создается еще одна база авиакомпании. Развивается и аэропортовое хозяйство в Артеме.
Парк современных самолетов "Владивосток Авиа" позволяет установить прямое воздушное сообщение с любой точкой земного шара, имеющей аэропорт. В настоящее время воздушные суда авиакомпании совершают порядка 70 рейсов в неделю по России и за рубежом. Чартерная программа пассажирских перевозок компании также имеет обширную географию полетов. Аббревиатура "Влад Авиа" известна в 23 городах России, где имеются представительства и офисы авиакомпании, а также представительства в 4-х странах мира.
Вот что говорит о своей компании сам Владимир Сайбель: "В ХХI век ОАО "Владивосток Авиа" вошло как крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке. ОАО "Владивосток Авиа" продолжает поступательное движение вперед, ежегодно воздушный парк пополняется 1-2 самолетами первого класса, вводится 2-3 новые воздушные линии. В аэропорту идет активное строительство и реконструкция объектов. Основной упор в бизнес-политике авиакомпании делается на развитие международных авиалиний. Наряду с традиционной характеристикой работ вертолетной техники по обслуживанию морских судов в Тихом океане, работы на шельфе острова Сахалин, полеты в Приморском крае и Папуа-Новой Гвинее успешно начато освоение новых регионов. К одним из основных целевых программ авиакомпании можно отнести пополнение авиационного парка современными отечественными и зарубежными самолетами, оптимизацию деятельности по обеспечению безопасности полетов на воздушных судах авиакомпании, дальнейшее развитие и совершенствование производственного и аэровокзального комплекса, повышение уровня сервисного обслуживания пассажиров. История продолжается. Впереди новые горизонты и перспективы, новые проблемы и свершения, трудный и тернистый путь к совершенству. В прогрессе и развитии нет пределов. Весь многолетний опыт работы коллектива авиапредприятия, его сплоченность и профессионализм вселяют уверенность, что завтрашний день принесет нам новые успехи".
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