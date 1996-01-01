Приморье усилит контроль над АО со своей долей

25 апреля депутаты Законодательного собрания Приморского края соберутся на очередное заседание. В повестке дня в том числе принятие во втором и третьем чтениях закона "О порядке управления находящимися в госсобственности Приморского края акциями открытых акционерных обществ".

Суть нового закона - усилить и оптимизировать контроль краевых властей над теми АО, в которых хотя бы часть акций находится в госсобственности.

Закон для прокурора

Как сообщил ДДГ "ЗР" председатель комитета по экономической политике и собственности ЗС Приморского края Сергей ВАХНИН, главным разработчиком законопроекта выступил Департамент имущественных отношений администрации Приморского края. История вопроса такова.

Согласно федеральному законодательству в каждом регионе должен действовать закон, который регламентирует порядок управления акциями открытых АО, находящимися в государственной собственности. В адрес приморских властей в прошлом году было направлено соответствующее представление прокурора. И в июне 2006 г. требуемый законопроект был принят в первом чтении. Тогда же депутаты и представители исполнительной власти пришли к выводу, что нужно его доработать.

По словам Сергея Вахнина, принимаемый закон не содержит никаких противоречий с российским законодательством. Новая редакция закона уже в этом году была направлена на экспертизу в органы Министерства Юстиции РФ по ДВФО. Вынесено заключение: законопроект соответствует федеральному законодательству.

Свои люди в правлении

Если абстрагироваться от сложных юридических формулировок и терминов, то смысл закона заключается в следующем: администрация края включает своих представителей в структуру управления того АО, акции которого полностью или частично находятся в краевой госсобственности. Такие представители участвуют в работе общего собрания акционеров, в совете директоров, ревизионной и счетной комиссиях акционерного общества. Иными словами, они изнутри отслеживают положение дел на предприятии и в отрасли. В соответствии с их рекомендациями администрация края координирует деятельность АО в русле экономических интересов региона и определяет стратегию отрасли в целом.

Как образно отметил в интервью "ЗР" один из авторов законопроекта, депутат ЗС Приморского края Александр ПЕРЕДНЯ: "С помощью этого закона краевая власть как бы обретает датчики, сенсоры, с помощью которых способна объективно судить об экономической ситуации внутри предприятия и влиять на нее, держа руку на пульсе бизнеса". По словам депутата, "необходимо, чтобы государство, в лице субъекта власти, представляло положение вещей в рыбной, в горнорудной отраслях, видело проблемы данных предприятий и только потом имело возможность принимать решения. Опять же и депутатам, с точки зрения здравого смысла и логики, разумнее принимать краевые отраслевые законы, зная ситуацию изнутри".

Командовать парадом будет...

Законопроект четко регламентирует порядок управления теми акциями открытых АО, которые находятся в государственной собственности Приморского края. Права акционера от имени края в соответствии с законопроектом осуществляет уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Приморского края, в нашем случае - Департамент имущественных отношений АПК. Данный уполномоченный орган имеет право назначить своего представителя в совете директоров, требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров и т.д.

При этом Департамент имущественных отношений АПК все свои решения выносит на основании консультаций с отраслевым органом АПК. Например, с Управлением лесного хозяйства, если речь идет о предприятии лесопромышленного комплекса.

В законопроекте тщательно изложены обязанности представителя интересов Приморского края, а также основания для прекращения его полномочий. В частности, он обязан: "лично участвовать при проведении общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета), в работе ревизионной комиссии и счетной комиссии акционерного общества и не может самостоятельно делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим их по месту основной работы".

На общем собрании акционеров и совете директоров АО такие представители, в соответствии с законопроектом, "осуществляют голосование по вопросам повестки дня в соответствии с письменными директивами, выданными органом по управлению имуществом".