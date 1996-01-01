Вместо сквера будет автостоянка?

В ответ на публикацию в газете "Золотой Рог" от 29 марта 2007 года под названием "Автостоянка храму не помеха?" сообщаем следующее. В августе 2006 года от Владивостокской и Приморской епархии на имя главы города поступило обращение с просьбой рассмотреть вопрос о передаче участка земли, прилегающего к зданию храма Порт-Артурской Пресвятой Богородицы, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника, 18, для благоустройства сквера. Градоначальник наложил резолюцию и поручил управлению имущества, градостроительства и архитектуры (УМИГА) решить данный вопрос, при этом земельный участок церкви никто не отписывал, как это утверждается в газете.

Комитет по архитектуре и градостроительству УМИГА дважды направлял письма заявителю с просьбой предоставить для дальнейшей работы эскизный проект на запрашиваемую территорию, правоустанавливающие документы на занимаемый объект недвижимости, иные документы, без которых предоставление земельного участка невозможно. Однако необходимые документы предоставлены не были.

Далее, как отмечается в публикации, "этот участок земли администрация города каким-то тайным образом подготовила к продаже для организации здесь автостоянки. Подпись под пакетом документов поставлена нынешним и.о. мэра Владивостока". Данные сведения не соответствуют действительности.

В сентябре прошлого года ООО "Автолик" направило заявление с просьбой предоставить земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв. м по адресу: Гамарника, 18 в аренду под размещение автостоянки сроком на 5 лет. После того, как частное предприятие предоставило необходимый перечень документов, по распоряжению начальника УМИГА от 31.10.2006 в соответствии с Земельным кодексом РФ было принято решение заключить договор аренды земельного участка площадью 805 кв. м.

В то же время пока договор аренды (а не выкупа, как утверждается в публикации) между администрацией города и ООО "Автолик" не подписан, так как предпринимателем не пройдена процедура межевания территории и составления кадастрового плана. Только после этого можно будет заключить арендный договор для организации цивилизованной автостоянки в районе улицы Гамарника, 18.

Стоит отметить, что в связи с вступлением в силу с 1 февраля 2007 года Закона Приморского края от 18 декабря 2006 года № 21-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О регулировании земельных отношений в Приморском крае", распоряжаться земельным участком в районе храма, как и другими землями во Владивостоке, государственная собственность на которые не разграничена, может орган исполнительной власти Приморского края. То есть обращаться епархии по данному земельному участку теперь нужно в департамент имущественных отношений администрации края.

Напомним, что в соответствии с законом, если до 1 февраля по заявлениям граждан или организаций были приняты постановления главы администрации города, а также распоряжения УМИГА, то оформлением договоров аренды или договоров выкупа занимаются городские власти.