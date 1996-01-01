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Приморье рвется в лидеры

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По итогам 2006 г. в Приморье было аттестовано более 9 тыс. рабочих мест, что на 20% больше, чем в 2005 г. Однако, по словам заместителя председателя комитета по труду администрации Приморского края Владимира ЗИМБУРСКОГО, этого количества для края недостаточно.

"Несмотря на то что положительная динамика наблюдается уже на протяжении последних нескольких лет, желаемых цифр мы пока не достигли - по нашим оценкам, уже в ближайшее время Приморье должно подойти к цифре 50 тыс. аттестованных рабочих мест. При выполнении этого плана мы сможем выйти на первое место в Дальневосточном регионе".

На сегодняшний день лидером по количеству аттестованных рабочих мест является Амурская область, где показатель составляет 2,27 на 1000 рабочих мест. На втором месте - Сахалинская область с показателем 1,74, далее - Приморский и Хабаровский края с показателем 1,34.

Как отметил председатель комитета по труду администрации Приморского края Владимир РЕШЕТНИКОВ, работа по аттестации и сертификации рабочих мест позволяет обеспечить безопасные условия труда на производстве. При аттестации специалисты выявляют и устраняют имеющиеся недостатки в организации трудового процесса. Однако сегодня не все работодатели понимают необходимость этой процедуры, считая аттестацию лишь бесполезной тратой средств. При этом сертификат безопасности способен сослужить компаниям хорошую службу. "Один работодатель в г. Уссурийске провел аттестацию рабочих мест, затратив при этом 375 тыс. руб. После этого он получил компенсацию в размере 1 млн руб. на ремонт вентиляции. И таких примеров множество", - рассказал Владимир Решетников.

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