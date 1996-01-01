Китай не может обойтись без нашего леса, пока свой подрастет

В рамках открытия Года Китая в России руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Валерий РОЩУПКИН провел рабочую встречу с первым секретарем горкома города Муданьцзян (Китайская Народная Республика) Сюй ГУАНГО.

Как сообщили в пресс-службе МПР РФ, в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества Российской Федерации и КНР в области лесного комплекса. Сюй Гуанго заявил, что район, который он представляет, очень заинтересован в развитии деловых отношений с российской стороной. "Китай ежегодно закупает в России 20 млн кубометров древесины, при этом более трети древесины - 8 млн кубометров проходит через пропускной пункт, расположенный в Муданьцзянском районе", - пояснил он (протяженность общей границы Муданьцзянского района КНР и России составляет 211 км).

Глава китайской делегации подчеркнул, что повышение в России таможенных пошлин на вывоз необработанной древесины открывает новые перспективы для сотрудничества двух стран, хотя отношение китайских бизнесменов к этому процессу неоднозначное. По словам Сюй Гуанго, в ближайших планах КНР - строительство нескольких предприятий по глубокой переработке леса на территории РФ.

Руководитель Рослесхоза Валерий Рощупкин, в свою очередь, пояснил, что решение о повышении таможенных пошлин на вывоз из России кругляка принято Правительством РФ вовсе не для того, чтобы усложнить работу иностранным партнерам, а для того, чтобы стимулировать к строительству предприятий по глубокой переработке древесины российский бизнес.

"Таможенные пошлины на вывоз кругляка из России будут постепенно подниматься в течение трех лет, и к 2009 г. вывозить необработанный лес за границу станет просто невыгодно. Российскому бизнесу дан сигнал к действиям, и он этот сигнал принял - уже сегодня в России реализуется 86 крупных инвестиционных проектов, связанных с переработкой леса на территории страны. Бизнесмены получат серьезные преференции", - обозначил приоритеты развития ЛПК Валерий Рощупкин.

В завершение встречи Сюй Гуанго пригласил руководителя Рослесхоза принять участие в Третьей Всекитайской ярмарке лесного хозяйства, открытие которой состоится 16 августа в городе Муданцзян, а закрытие - 20 августа во Владивостоке. По задумке китайской стороны ярмарка будет иметь международное значение и в ее работе примут участие представители России и США.

В свою очередь, Валерий Рощупкин пригласил китайских коллег принять участие в международной специализированная выставке "Технодрев Дальний Восток-2007", которая пройдет с 19 по 22 апреля в Хабаровске. Он подчеркнул большую практическую значимость выставок, форумов и переговорных процессов, проводимых в России, назвав их площадками для международного сотрудничества. "Два года Россия выступила инициатором проведения министерского переговорного процесса стран Европы и Северной Азии по вопросам правоприменения и управления в лесном секторе. В результате на министерской конференции в Санкт-Петербурге были приняты Министерская декларация и общий Индикативный план действий по борьбе с нелегальным оборотом древесины", - заявил Рощупкин, обратив внимание китайской стороны на то, что Правительство РФ утвердило план по борьбе с незаконным оборотом древесины, который предполагает, что ответственность за незаконный оборот древесины сомнительного происхождения должен нести не только тот, кто ее продает, но и тот, кто покупает.