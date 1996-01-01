НТК требует от "Дальсвязи" 27 млн рублей

ОАО "Новая телефонная компания" (НТК), контролируемое южнокорейской Korea Telecom, требует от ОАО "Дальсвязь" возвращения задолженности в размере 27,246 млн руб.

Иск НТК заявлен в Арбитражный суд Приморского края, говорится в материалах "Дальсвязи". По мнению сотового оператора, "Дальсвязь" задолжала ему эту сумму за услуги по пропуску трафика, оказанные в течение 2006 г.

Дальсвязь пока не может оценить обоснованность иска и вероятность его удовлетворения судом, говорится в материалах компании.