Назначен генеральный директор "Дальтрансгаза"

Совет директоров ОАО "Дальтрансгаз" (Хабаровский край) назначил генеральным директором компании Вячеслава КЛИМОВА.

Совет директоров принял решение о досрочном прекращении полномочий гендиректора ОАО "Дальтрансгаз" Николая ЧУЙКОВА с 15 марта на основании его заявления. Гендиректором ОАО "Дальтрансгаз" с 29 марта на 3 года назначен В. Климов. Отметим, что В. Климов возглавлял ОАО "Дальтрансгаз" до 2002 г., после чего гендиректором был назначен Н. Чуйков.