"Приморскуголь" обзавелся частичкой ДЭК

ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал ОАО "СУЭК") стало владельцем 7,67% акций ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК).

При этом "Приморскуголь" вышел из состава акционеров ЗАО "ЛуТЭК". По состоянию на 7 марта доля угольной компании в "ЛуТЭКе" снизилась с 43,67% до 0%. По сведениям ДДГ "ЗР", доля "Приморскугля" в ЗАО "ЛуТЭК" была конвертирована в акции ОАО "ДЭК".

Напомним, что регистрация ОАО "ДЭК" состоялась 1 февраля 2007 г. Одновременно с государственной регистрацией реорганизованные в ДЭК акционерные общества были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. Акции ОАО "Амурэнерго", "Дальэнерго", "Хабаровскэнерго", "Южное Якутскэнерго" и ЗАО "ЛуТЭК" конвертированы в акции ОАО "ДЭК" в соответствии с коэффициентами конвертации, утвержденными внеочередными собраниями акционеров реорганизованных обществ 26 июля 2006 г.