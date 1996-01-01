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"Сибуглемет" уже пришел
Экспортный потенциал только трех стран Азиатско-Тихоокеанского региона составляет 300 млн тонн угля в год. Доля российского экспорта в этом направлении едва дотягивает до 15 млн тонн, хотя крупнейшие производители угля в России - сибирские угольные компании признают азиатское направление наиболее выгодным и перспективным.
Доставка угля до портов Тихого океана, по их мнению, обходится дешевле, чем до портов Балтики или Черного моря. Главным сдерживающим фактором, ограничивающим рост экспорта на рынок АТР является недостаток специализированных портовых мощностей.
Решением этой проблемы занимаются одновременно несколько крупнейших игроков угольного рынка. О своих планах построить угольный терминал в Хабаровском крае заявило ОАО "СУЭК". Поиском своих портов занимаются шахта "Распадская" и "Южкузбассуголь". Своя инвестиционная программа есть у компании "Кузбассразрезуголь", владеющей угольным терминалом в порту Восточный, а также у группы компаний "Сибуглемет". Последний избрал вариант строительства в Приморье нового угольного терминала.
Подобное решение обосновано тем, что за последние годы все крупнейшие порты Дальнего Востока перешли под контроль крупных предприятий. Договариваться с кем-то - значит ограничивать свободу маневра. Тем более что компания в состоянии потянуть этот проект самостоятельно. Впрочем, если понадобятся инвестиции, то их готовы предоставить Япония, Корея и Китай. По словам директора филиала "Сибуглемета" во Владивостоке Сергея СТЯЖКИНА, китайцы хоть сегодня готовы вылететь в Россию на переговоры.
Еще нет ТЭО проекта, а свои коммерческие предложения "Сибуглемету" делает немецкая компания "МонТакраф", которая в свое время поставила оборудование на угольный терминал порта Восточный и лучший на сегодня в России терминал в Усть-Луге Ленинградской области. Есть предложение от одной из индийских компаний.
Выбор места под будущий терминал определялся развитостью инфраструктуры, близостью к рынкам потребителей и незамерзающими акваториями. В этом отношении, считает инвестор, географически Приморье более привлекательно, чем, допустим, Хабаровский край. После оценки ряда предложений, включая акватории в окрестностях Владивостока, "Сибуглемет" остановил выбор на мысе Красный, с юга ограничивающем бухту Суходол, что в верховье Уссурийского залива. По признанию специалистов ДНИИМФ, это лучшее из мест в Приморье, подходящее для строительства порта. С этим, впрочем, согласны далеко не все.
Так, активный протест будущему терминалу высказали жители Большого Камня, расположенного в 4 км от места предполагаемого строительства, и окрестных поселков. Кстати, эта тема стала определяющей в завершившихся 1 апреля выборах в местные органы власти. Людей волнуют экологические проблемы, которые, как они считают, последуют за строительством угольного терминала. В Приморье есть негативные примеры в портах Посьет и Восточный.
По словам директора по транспорту и логистике ЗАО "Сибуглемет" Владимира БУКАЛОВА, "компания намерена строить современный, отвечающий всем требованиям терминал, аналогов которому в России еще нет. "Когда делается что-то с нуля, - говорит Букалов, - на вооружение, как правило, берется все самое современное. К тому же вопросы экологии, как это покажется ни парадоксально, волнуют собственника не менее чем любого обывателя. Нормальный инвестор стремится решить проблему до того, как она возникнет, используя новые технологии".
Потребителей угля за рубежом вопросы экологии волнуют не менее нашего. Оказывается в Японии и Корее при несоблюдении определенных условий погрузки выгрузка угля с судов запрещена. На данный момент идут согласования с федеральными и прочими ведомствами условий будущего строительства и эксплуатации терминала, вероятного воздействия на окружающую среду. Так что говорить об окончательном решении вопроса пока рано.
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