Претензии к "Дальсвязи" возмутили экспертов

Необходимо четко прописать в законе ответственность, в том числе и уголовную, налоговиков за нарушения, незаконные решения, намеренное нанесение ущерба налогоплательщику, считает управляющий партнер компании "Объединенные консультанты "ФДП" Владимир ГЛАДКОВ.

"Без такого закона сегодня любое решение налоговой службы имеет шанс быть поддержанным в суде", - заявил он корреспонденту "ФК-Новости", комментируя один из исков компании "Дальсвязь" к налоговой службе об отмене заведомо невыполнимого требования налоговиков. По его мнению, несмотря на очевидность ситуации, окончательное решение далеко не очевидно.

Суть дела в том, что проверяемая налоговой службой компания не смогла выполнить требование налоговиков предоставить им в течение 5 дней заверенные копии 14 млн документов. В итоге налоговая служба за невыполнение распоряжения оштрафовала компанию на 700 млн руб. - на 50 руб. за каждый из 14 млн документов. "Самое интересное в этой ситуации не столько заведомо невыполнимое требование налоговой инспекции, сколько то, что это произошло в ходе выездной проверки, то есть любой оригинал любого из этих документов был доступен проверяющим", - сказал Владимир Гладков.