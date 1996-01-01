НДФЛ для богатых решили не увеличивать

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, предлагавших вернуться к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц.

Поправки, внесенные в начале февраля фракцией "Родина" (теперь она называется "Справедливая Россия"), касались статьи 224 второй части Налогового кодекса РФ, сообщает "Росбалт". "Родинцы" предложили доходы до 60 тыс. руб. в год освободить от налога на доходы физических лиц, доход от 60 до 120 тыс. руб. в год облагать налогом по ставке 10%. С дохода от 120 тыс. руб. до 1,2 млн руб. в год депутаты планировали взимать налог по ставке 13%, с дохода от 1,2 до 3,6 млн руб. в год - по ставке 20%, а все, что свыше - облагать налогом по ставке 30%.

Этот законопроект ранее уже получил отрицательное заключение правительства, подписанное вице-премьером Александром ЖУКОВЫМ. В правительстве посчитали, что введение "ступенчатой шкалы" налогообложения доходов физических лиц вызовет уход зарплат "в тень". Против этой идеи выступил также спикер Госдумы Борис Грызлов.

Вторым отклоненным Думой законопроектом стали поправки, касающиеся главы 23 части 2 Налогового кодекса РФ. Авторы предлагали для малообеспеченных слоев населения с доходами до 60 тыс. руб. в год установить нулевую ставку налога с одновременной отменой стандартного налогового вычета в размере 400 руб. за каждый месяц с дохода до 20 тыс. руб. в год. При этом предлагалось сохранить действующую ставку налога в 13% в год для физических лиц с доходами от 60001 руб. до 280000 рублей в год. Для дохода от 280001 рубля до 600000 руб. планировалось установить ставку налога в 20%, а доход свыше 600 тыс. руб. предлагалось облагать по ставке в 30%.