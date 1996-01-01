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Налоговая декларация

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловая Россия" и "Опора России" приняли документ, названный "Совместная платформа деловых кругов России по вопросам совершенствования налогообложения".

Таким образом бизнес надеется побудить к действиям правительство, которое с подачи Минфина как минимум на год "заморозило" принятие любых новаций в налоговой сфере. Первоначальная редакция документа, подготовленная "Деловой Россией", предусматривала превращение НДС в налог с продаж (НСП) со ставкой в 12%, а регрессивную шкалу ставок ЕСН (26%, 10%, 2%) предлагала заменить плоской, также 12-процентной ставкой. Однако РСПП подписать документ в таком виде отказался. В результате бизнесмены пришли к заключению, что Минфин должен учесть все имеющиеся пожелания при разработке налоговой политики.

Результатом такого анализа, сказано в документе, может стать решение о радикальном сокращении НДС либо о его замене НСП. В части соцналога в документ включено давнее (и в принципе, не оспариваемое Минфином) требование о реформировании системы социального страхования. Ставку ЕСН при этом предполагается установить "на уровне, необходимом для финансирования базовых государственных гарантий".

Среди прочих предложений бизнеса, значится разрешение переоценки основных средств и повышение ставок амортизации до 200% от стоимости оборудования для модернизирующихся предприятий. Для развития реального сектора предлагается полное освобождение от налога на прибыль на первые три-пять лет для несырьевых или перерабатывающих предприятий.

По настоянию малого бизнеса в документ включено требование повышения предела годового дохода компаний, дающего право на упрощенную систему налогообложения до 100 млн руб., а штата сотрудников - до 100 человек. Крупный бизнес вписал в текст пожелание Минфину использовать разрабатываемые им методы контроля за трансфертным ценообразованием только для внешнеторговых сделок с биржевыми товарами. Все вышеперечисленные предложения до последнего времени Минфин отвергал. И только 30 марта на заседании рабочей группы при правительственном совете по конкурентоспособности и предпринимательству, представителям все-таки удалось убедить Минфин до октября 2007 года провести совместные расчеты и рассмотреть возможность снижения налогов в 2009-2010 годах, пишет "Газета GZT.ru".

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