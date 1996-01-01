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Восточная газовая программа. Кто победит?
Минпромэнерго планирует направить в правительство Восточную газовую программу, согласно которой будет развиваться газовая промышленность региона до 2030 года. Также программа предусматривает и газификацию территорий Дальнего Востока, сообщают "ФК-Новости".
Министерство предложит правительству несколько вариантов программы. По варианту "Восток" газ с Ковыктинского месторождения будет направлен в Единую систему газоснабжения (ЕСГ), сахалинский газ будет экспортироваться на рынки стран АТР, Чаяндинское месторождение будет разрабатываться после 2030 года. По варианту "Запад" газ с Ковыктинского и Чаяндинского месторождений будет направлен на экспорт в Китай, Корею и ЕСГ. Газ с Сахалина пойдет на рынки стран АТР, а также в Хабаровский и Приморский края. Вариант "Центр" предполагает, что весь газ с Ковыктинского месторождения будет направлен в ЕСГ, запасы Чаяндинского месторождения - в КНР, а сахалинский газ - в Корею и страны АТР в виде СПГ. Свой вариант распределения газа предлагает и компания "Русиа Петролеум", разрабатывающая Ковыктинское месторождение. Данный вариант предполагает, что газ Сахалина обеспечит потребности стран АТР, Хабаровского и Приморского краев, а Ковыкта будет работать на КНР и Южную Корею.
Как сообщила "ФК-Новости" руководитель проектов "Объединенных стратегических консультантов" София ШЕСТЕР, все четыре варианта Восточной газовой программы предполагают разные решения поставленных задач по освоению запасов Сибири и Дальнего Востока, а также по газификации региона. Компания "Русиа Петролеум", которая является "дочкой" российско-британской ТНК-ВР, как видно, отстаивает свои интересы, предлагая свой вариант распределения запасов региона.
Как дальше будет развиваться газовая промышленность региона, Правительство РФ, скорее всего, будет выбирать из двух оставшихся вариантов Восточной газовой программы - "Центр" и "Запад". Последний предполагает лишить "Русиа Петролеум" возможности экспортировать газ, направив его на обеспечение внутренних потребностей региона. В Китай, Корею и страны АТР "голубое топливо" будет поступать с Сахалина и Чаяндинского месторождения.
Вариант "Центр" откроет российско-британской компании рынки КНР и Кореи, однако часть добытого газа все равно придется направлять в ЕСГ. При условии, что на те же направления будет подаваться газ с Чаяндинского месторождения, обеспечить внутренние и экспортные запросы будет возможно.
Какой из вариантов примет правительство, будет зависеть от ситуации с ТНК-ВР, которая в последнее время испытывает трудности на Ковыктинском месторождении. В частности, компания до сих пор не может договориться с "Газпромом" о поставке газа с месторождения в газопроводы холдинга. Другой возможности транспортировать "голубое топливо" с Ковыкты у ТНК-ВР нет. В связи с этим компания не может выполнить условий лицензионного соглашения по объемам добычи, что грозит отзывом лицензии.
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