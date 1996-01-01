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Олигархов записали в спонсоры

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Похоже, что громкие пирушки на лучших мировых курортах, чуть ли не оптовые закупки самых дорогих в мире яхт, поголовное увлечение лондонскими особняками и прочие вызывающие действа новоявленных миллиардеров раздражают уже не только простых россиян, но и центральную власть, которая решила "помочь" отечественным богатеям тратить деньги с большей пользой для страны.

Как стало известно на днях, ведущим российским бизнесменам - Роману АБРАМОВИЧУ, Олегу ДЕРИПАСКЕ, Владимиру ЕВТУШЕНКОВУ, Алексею МОРДАШОВУ, Елене БАТУРИНОЙ и другим скоро будет предложено вложить их немалые деньги в развитие Дальнего Востока.

В частности, об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на материалы полпредства в Дальневосточном федеральном округе. Среди них - перечень проектов, которые должны увеличить рост валового регионального продукта. Всего в списке 87 проектов в 12 отраслях, которые обеспечат вклад в валовой региональный продукт 2,7 трлн руб.

Досье

В первой строке документа значатся комбинаты нефтепереработки и нефтехимии, количество - 2 шт. Вклад проекта в ВРП - 800 млрд руб. В примечании указано -С. БОГДАНЧИКОВ, В. БОГДАНОВ. Восьмая строка называется "Производство автомобилей, кораблей, самолетов" - 5 шт., вклад в ВРП - 0,1 трлн руб., примечание - А. МОРДАШОВ, В. ЕВТУШЕНКОВ. Напротив строчки "стройматериалы" указаны Ф. ГАЛЬЧЕВ и Е. БАТУРИНА, а больше всех фамилий собрал Алданский метзавод - здесь указаны Р. АБРАМОВИЧ, О. ДЕРИПАСКА, В.РАШНИКОВ, И. МАХМУДОВ и др.

Тем временем, по некоторым данным, список "приглашенных" поучаствовать в развитии Дальнего Востока будет расширен. В частности, уже в ближайшее время в него может войти и один из богатейших бизнесменов страны Михаил ПРОХОРОВ, в начале этого года отметившийся громким скандалом во французском Куршавеле. Ожидается, что «взнос» Прохорова окажется самым весомым - в регионе всерьез рассчитывают на ставшую притчей во языцех щедрость «первого жениха страны». По слухам, таким способом бизнесмен рассчитывает реабилитироваться перед общественностью и властями за не самое достойное поведение за границей.

Как бы то ни было, но похоже, будто российская власть действительно повернулась лицом к стремительно деградирующему последние 15 лет региону, в развитие которого уже в ближайшее время планируется вложить миллиарды рублей. Часть из них, по задумке властей, вполне могут составить деньги российских олигархов.

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