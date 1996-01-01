"Люблю активных и инициативных"

Майя ЩЕКИНА возглавила ФГУП ИПК "Дальпресс" в трудные времена - над предприятием висела реальная угроза банкротства. За 7 лет руководства ей не только удалось удержать предприятие, как говорится, на плаву, но и создать мощную производственную базу с более чем комфортными условиями труда для работников.

Сегодня ОАО "Дальпресс" - крупнейший издательско-полиграфический комплекс на Дальнем Востоке, имеющий высокую рентабельность. При этом средняя заработная плата на предприятии составляет 25 600 руб. Успешность предприятия и деловые качества его руководителя позволили Майе Щекиной выйти в финал Премии "Менеджер года в Приморском крае". Как оказалось, знают её не только в издательском мире.

- Майя Владимировна, на Дальнем Востоке подавляющее большинство полиграфических комплексов, созданных еще в советское время, не смогли вписаться в рынок. Одни уже прошли через процедуру банкротства, другие находятся на грани. "Дальпресс" же не просто выжил, предприятие ежегодно наращивает объемы производства, увеличивается выручка. Как удалось этого добиться?

- Я заняла пост гендиректора "Дальпресса" в 2000 г., и надо сказать, что ситуация на предприятии была критическая. Дело в том, что в начале 1998 г. прежним руководством предприятия был взят немалый валютный кредит на покупку немецкой переплетной линии - планировалось наладить выпуск учебников и обеспечить ими весь Дальний Восток. Хорошая идея. Но в августе 1998 г. грянул кризис, и долг вырос в 4 раза! И тогда краевое руководство, выступавшее гарантом по кредиту, предложило начать процедуру банкротства. Это было очень тяжелое время, но мы определили стратегические цели, нашли внутренние резервы и вернули кредит. Если бы мы все тогда не мобилизовались, очень может быть, что нашего "Дальпресса" сегодня и не было бы.

- То есть получается, что в критической ситуации свою роль сыграла именно команда. А какие качества больше всего цените в подчиненных?

- На мой взгляд, самое ценное качество сотрудника - это инициативность. Менеджер должен не просто выполнять задания руководства, он должен сам проявлять инициативу и уметь отстаивать свою точку зрения. И в нашем деле это особенно важно - полиграфия развивается очень стремительно, постоянно появляются новые технологии. И мне очень импонирует, когда у сотрудника, что называется, "глаза горят", когда он фонтанирует идеями, вносит различные предложения, спорит. Благодаря таким сотрудникам предприятие постоянно двигается вперед.

- За три года существования Премии "Менеджер года" первый раз в финал выходит женщина-руководитель. Исходя из вашего опыта, сложно женщине занимать высокий пост?

- Мне не сложно, я уже привыкла (смеется). (Г-жа Щекина занимает руководящие посты с 32 лет. - Прим.авт.) Когда меня назначили гендиректором "Дальпресса", мне пришлось нелегко. Но не в моих правилах опускать руки. Зато сейчас я могу с уверенностью сказать, что наше предприятие работает как часы - все отлажено до мелочей. На мой взгляд, руководителей нельзя разделять по половому признаку. Здесь главное - способности и характер.

- В свое время "Дальпресс" создавался как газетное производство. Сегодня предприятие выпускает самую разную полиграфическую продукцию. Сложно было завоевать этот рынок?

- Когда предприятие сдавалось в эксплуатацию, предполагалось, что оно будет специализироваться исключительно на производстве газет, поэтому было оснащено только газетным оборудованием. Но рынок полиграфии гораздо шире! Мы провели маркетинговые исследования, оценили свои потенциальные возможности. И уже исходя из этого приобрели новое высокотехнологичное оборудование. Сегодня "Дальпресс" выпускает самую разнообразную продукцию - цветные газеты и фотоальбомы, книги и буклеты, календарную продукцию, этикетку, картонную упаковку и т.д. Всего и не перечесть!

- Но конкуренция на этом рынке достаточно высокая - существует большое количество небольших типографий, которые предлагают более низкие цены. Чем вы в этой ситуации привлекаете клиентов?

- Конкуренция действительно очень острая. Мелким предприятиям в этой ситуации проще, а у нас - большие производственные площади, амортизация, высокие накладные расходы. Соответственно все это влияет на цену конечной продукции. В этих условиях своим основным конкурентным преимуществом мы считаем высокое качество. Кстати, многие потребители полиграфической продукции, решая вечную дилемму - цена или качество, сегодня все чаще выбирают последнее. И нас это радует.

- Но так поступают далеко не все. Например, многие заказывают упаковку в Китае, и даже с учетом доставки им это обходится дешевле, чем на местных предприятиях.

- К сожалению, здесь свою роль играет наше государство. Например, для того, чтобы привезти оборудование из-за рубежа (а все без исключения машины у нас - импортного производства), предприятие должно заплатить пошлину - 5,5% от стоимости. А если заказать в Китае полиграфическую продукцию, то ввезти ее можно без пошлины. Согласитесь, парадокс получается. И какие бы лозунги о защите отечественного производителя ни произносились, пока государство не сделает реальных шагов, ситуация вряд ли изменится. Получается, что Дальний Восток, богатейший регион России, вывозит свой собственный лес в качестве сырья, а завозит бумагу для местного производства из других регионов России и из-за рубежа (газетную бумагу везут из Соликамска, вся мелованная и офсетная бумага - импортного производства. - Прим.авт.). Только доставка одного вагона бумаги обходится в 214 тыс. руб. У нас таких вагонов приходит 4 в неделю. Плюс тарифы на электроэнергию, плюс все налоги. При таком раскладе, каким бы патриотом ни был заказчик, он, прежде всего, считает деньги. И эти подсчеты очень часто оказываются не в пользу отечественного производителя.

- Сегодня практически все отрасли испытывают кадровый дефицит. На Дальнем Востоке ситуация особенно острая. Вашего предприятия эта проблема коснулась?

- Конечно. И здесь мы мало чем отличаемся от других предприятий. Дело в том, что общероссийская тенденция сегодня такова, что молодежь не торопится получать рабочие специальности. Все хотят быть менеджерами, юристами, программистами. А между тем предприятиям нужны в прямом смысле слова рабочие руки, которых на рынке труда просто нет. У современной молодежи не существует престижа рабочей профессии. Нам, например, постоянно требуются печатники, резчики, мы готовы их обучить, дать хорошую и, что немаловажно, высокооплачиваемую профессию. Но желающих все равно нет. Я уже даже думаю объявить на предприятии конкурс: кто приведет так необходимого нам специалиста (родственника, знакомого), тому выплачу премию. Возможно это сработает, как вы думаете? Хотя здесь, на мой взгляд, разовыми мерами тоже не обойтись. Престиж рабочих специальностей нужно поднимать на государственном уровне - необходимо реанимировать среднее специальное образование. Иначе российские предприятия просто не смогут развиваться дальше.

- В прошлом году ФГУП ИПК "Дальпресс" прошло процедуру акционирования. Теперь - это ОАО. В связи с этим что изменилось в вашей работе?

- В управлении, конечно, произошли изменения. "Дальпресс" теперь открытое акционерное общество со 100%-ным государственным капиталом, которым управляет совет директоров. Конечно, раньше у директоров ФГУПов было больше полномочий. Теперь же крупные инвестиции в оборудование нужно обязательно согласовывать с советом директоров, который находится в Москве. Это несколько усложняет и замедляет процесс модернизации производства, нарушает сложившуюся годами систему планирования. Оперативное же управление предприятием никак не изменилось: в это совет директоров не вмешивается.

- В чем, по вашему мнению, заключается социальная ответственность бизнеса?

- В первую очередь в том, чтобы создать хорошие условия людям, которые работают на предприятии. Мы своих людей ценим, и это не просто слова. Все наше уважение к персоналу отразилось в коллективном договоре, который, кстати, признан одним из самых лучших в крае. Согласно колдоговору, к отпуску мы выплачиваем нашим сотрудникам средний заработок, оплачиваем все путевки в оздоровительные учреждения. На предприятии есть столовая, медпункт, предусмотрено бесплатное ночное питание и добровольное медицинское страхование. Кроме этого, несколько лет назад мы вложили деньги в долевое строительство жилья. И совсем скоро наши квалифицированные сотрудники должны получить квартиры, не бесплатно, конечно, но на льготных условиях.

Кроме материального стимулирования есть и нематериальное. Например, обучение персонала. Некоторые сотрудники получают второе высшее образование в Москве, другие постоянно ездят на семинары, и мы это только приветствуем. В общем, человек, работающий на предприятии, чувствует себя социально защищенным. Поэтому и увольняются у нас люди очень редко. Даже той текучки, которая по всем правилам должна присутствовать, ее нет. И слава Богу!