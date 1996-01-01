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Положительный эффект уже есть
После перехода к рыночным отношениям и либерализации законодательства Россия вплотную столкнулась с проблемой сохранения флота под национальным флагом. Уход отечественных судов под так называемый удобный флаг стало настоящим бедствием для отрасли.
Для сохранения и возврата судов под российскую юрисдикцию был применен успешный зарубежный опыт. Речь идет о создании Российского международного реестра судов. Федеральный закон № 168 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с созданием Российского международного реестра судов", на который возлагали большие надежды, действует уже больше года.
О том, как реализуется закон на практике, ДДГ "ЗР" рассказал член Морской коллегии при Правительстве РФ, депутат Государственной Думы от Приморского края Виктор КЛЮС:
- Этот вопрос находится на особом контроле. На заседании Морской коллегии, состоявшемся 28 марта, министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН проинформировал о ходе реализации так называемого закона о втором реестре.
Закон подписан президентом 20 декабря 2005 г., но для его полноценной работы требовались разработка и принятие ряда подзаконных нормативных актов, регулирующих, например, такие вопросы, как утверждение перечня морских портов, имеющих право осуществлять регистрацию судов в Российском международном реестре; утверждение Правил регистрации судов; определение круга полномочных субъектов, осуществляющих освидетельствование судов, зарегистрированных в реестре.
Понятно, что на разработку подзаконных актов требуется время. Так, например, распоряжение правительства РФ № 583-р, касающееся утверждения Перечня морских торговых портов, в которых будет осуществляться регистрация судов, было подписано 25 апреля 2006 г., а Приказ Минтранса № 87 "Об утверждении правил регистрации судов в Российском международном реестре судов" был подписан только 21 июля 2006 г. Тем не менее положительные результаты есть. В настоящий момент можно сказать, что ситуация в отношении ухода флота под удобный флаг стабилизировалась. В Российском международном реестре уже зарегистрировано более 140 судов.
Нельзя не отметить, что до сих пор у судовладельцев возникают трудности с практической реализацией таможенных и налоговых льгот, предусмотренных настоящим законом. Кроме того, появились даже дополнительные требования Федеральной таможенной службы по разработке проекта постановления Правительства РФ "О порядке освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении судов, регистрируемых в Российском международном реестре судов", не предусмотренные планом реализации закона о втором реестре.
Предложения ФТС, по сути выходящие за пределы федерального законодательства, регулирующего данный вопрос и выхолащивающие предусмотренные законодателем цели, ради которых и создавался реестр, вызвали резкие возражения Минтранса. Вопрос был отдельно поднят на совместной коллегии Минтранса и Федеральной таможенной службы 13 апреля.
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