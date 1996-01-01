Пособие беременным приравняют к их зарплате

Через полгода пособия по беременности будут приравнены к зарплате женщины. Этого добилась в Конституционном суде специалист по недвижимости из Сарова. Восстановление справедливости грозит дефицитом Фонду социального страхования.

Пособие по беременности и родам работодатель оплачивает сотруднице в течение 140 дней. До 2002 г. это пособие равнялось среднему месячному заработку женщины за год, но потом законом о бюджете Фонда социального страхования (ФСС) было установлено верхнее ограничение в 11 700 руб., рассказывает партнер юркомпании Taxadvisor Дмитрий КОСТАЛЬГИН. Эта планка постепенно повышалась и в этом году составляет 16 125 руб. Компаниям, выплачивавшим сотрудницам более высокие пособия, приходилось платить с этих дополнительных денег соцналог, а самой женщине - подоходный налог, говорит Ирина МУРАЩЕНКОВА из юркомпании "Самета - налоговый и правовой консалтинг". Немногие компании идут на такие издержки, отмечает она.

Из-за этих ограничений доход беременных женщин, зарабатывающих более 16 125 руб., снижается. Пострадала от этого и обратившаяся в КС жительница Сарова Татьяна БАНЫКИНА. Агентство недвижимости ФСР, где она работала, выплачивало ей пособие на установленном законом уровне в 11 700 руб. Но средний заработок Баныкиной был существенно выше, и она попыталась добиться от своей компании возмещения разницы через суд. В июне 2005 г. саровский горсуд обязал Агентство недвижимости ФСР выплатить пособие в размере среднего заработка, но Нижегородский областной суд отменил это решение, сославшись на закон о бюджете ФСС. Тогда Баныкина оспорила закон о бюджете ФСС в Конституционном суде.

Заявление свое она подала более года назад, и вчера КС признал ограничение пособия незаконным. Суд признал, что закон ухудшил положение женщин с высокими доходами, "несоразмерно ограничив" сумму их пособия. По решению КС РФ это ограничение перестанет действовать через полгода. За это время парламент должен внести изменения в законодательство.

По материалам "Ведомостей" и Klerk.ru