Весна. Крестьянин чинит трактор

По оптимистичным прогнозам, весенне-полевые работы в южных районах края, таких как Октябрьский, Уссурийский, Пограничный, должны стартовать через две недели, а вот красноармейцы и дальнереченцы, скорее всего, вступят в посевную в лучшем случае в начале мая.

Процесс пошел

Первое направление работы - ремонт сельскохозяйственной техники. По данным краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, в конце прошлой недели в Приморье числились исправными около 75% тракторов и свыше 80% плугов, культиваторов и сеялок. Протравка семян только началась, причем еще не во всех районах края. На 5 апреля было обработано 953 тонны семян, и лидировал по этому показателю Ханкайский район.

По словам Алексея ЕМЕЛЬЯНОВА, замдиректора Приморского НИИСХ по научной работе, система семеноводства в крае хорошо отработана, сегодня оригинальные и элитные семена производятся в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей агропромышленного комплекса Приморья. "В этом году изменился порядок выделения дотаций на семена, - отмечает г-н Емельянов. - Если раньше государство оказывало финансовую поддержку производителям семян, то теперь дотации получают покупатели (а производители могут реализовывать семена по свободным рыночным ценам)".

В остальном схема государственной поддержки сельского хозяйства не претерпела существенных изменений. И хотя Госпродагентство было включено в план приватизации на 2007 г., пока его статус не поменялся, и в посевной кампании-2007 агентство будет участвовать. Как сообщили в комитете по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК, хозяйства края уже начали получать материальные ресурсы по договорам с Госпродагентством по прежней схеме (расчет урожаем осенью). Кроме того, сельхозпроизводители могут рассчитывать на компенсации за приобретенные ГСМ - на эти цели из федерального бюджета предполагается выделить порядка 40 млн руб.

И еще одна позитивная новость к началу нового сельскохозяйственного сезона - на апрельскую сессию Законодательного собрания депутаты намереваются вынести проект закона "О развитии сельского хозяйства в Приморском крае", где обозначены меры государственной поддержки АПК на региональном уровне. На основании этого долгожданного закона будет разработана краевая программа по развитию сельского хозяйства на 2008-12 гг.

Культурный расклад

В этом году краевые власти приняли решение увеличить дотации на элитные семена сои более чем в два раза. "Судя по всему, эта мера направлена на поддержку соеводства, ведь последние два года цены на товарную сою снизились почти до уровня себестоимости, - говорит Алексей Емельянов. - Во многом это связано с засильем импортной продукции: в прошлом году Россия закупила сою в объемах, практически удовлетворяющих потребности страны в целом. В таких условиях говорить о том, что соя - экономически выгодная культура для сельхозпроизводителя, можно только с натяжкой. Точнее, она может быть выгодной при высокой урожайности (не менее 15 центнеров с гектара), но далеко не все хозяйства Приморского края имеют такую урожайность. Надеемся, что в этом году ситуация изменится, импорт будет ограничен, тем более что во многих регионах России планируется увеличить производство сои".

В Приморье соя по-прежнему входит в число приоритетных сельскохозяйственных культур. В планах на 2007 г. увеличить посевные площади под соей до 140 тыс. га (в прошлом году она занимала 132 тыс. га). Кроме того, предполагается расширить посевы ранних зерновых культур, которые идут на корм домашним животным, что вполне закономерно, ведь увеличение поголовья скота является одной из главных задач, стоящих на повестке дня. Что касается риса, то здесь быстрый рост посевных площадей вряд ли возможен - это очень затратная культура, требующая особых условий и существенных вложений в инфраструктуру.

Еще одна насущная проблема - несоблюдение правил севооборота многими хозяйствами края. Согласно рекомендациям ученых, в общей структуре посевных площадей соя должна занимать не более 30%, многолетние травы - не менее 25%. Однако в Приморье в последние годы наблюдается дисбаланс: под сою отводится больше, а под многолетние травы - гораздо меньше, чем положено. К тому же зачастую многолетние травы не включаются в севооборот (их выращивают на обособленных участках).

"С одной стороны, этот дисбаланс вызван экономическими факторами: каждое хозяйство старается выращивать то, что принесет наибольшую выгоду, - поясняет Алексей Емельянов. - Другая причина - нехватка квалифицированных специалистов, которые сумели бы организовать севооборот по всем правилам. А между тем соблюдение этих правил позволяет поддерживать плодородие почвы с наименьшими затратами, ведет к повышению урожайности и уменьшает ее зависимость от погодных условий".