Пробил сельский час?

Приморье входит в число лучших регионов по реализации нацпроекта "Развитие АПК" в ДВФО, и динамика роста сельхозпроизводства здесь превышает среднероссийские показатели. Но нерешенных проблем по-прежнему много, а зависимость от импорта остается непозволительно высокой. Об этом говорили на научно-практической конференции, которая прошла во Владивостоке в рамках III Приморского продовольственного форума.

По словам и. о. руководителя краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Юрия ЧЕРКАШИНА, среди достижений за прошедший год - запуск 11 проектов по строительству и реконструкции животноводческих комплексов, завоз племенного скота из Австралии, рост производства молока на 2%, свинины - на 12,5%, мяса птицы - на 18,2% по сравнению с 2005 г. Вселяют надежду и такие процессы, как образование потребительских кооперативов на селе, вовлечение личных подсобных хозяйств в процесс кредитования и лизинговые схемы, реализация программ по социальному развитию села (кстати, Приморье - единственный на Дальнем Востоке регион, где действуют сразу 3 жилищные программы для селян).

Положительная динамика сегодня наблюдается в большинстве отраслей АПК, но абсолютные показатели говорят о том, что почивать на лаврах еще рано. По данным Госкомстата, зависимость Приморского края от импорта по мясу составляет порядка 60%, по молокопродуктам - 40%. По признанию министра сельского хозяйства РФ Алексея ГОРДЕЕВА, динамика импорта продовольствия сегодня превышает динамику роста собственного производства на территории России в 5 раз, а по Приморскому краю эта разница еще больше.

"Если ситуация в АПК кардинально не изменится в ближайшее время, угроза полной потери конкурентоспособности продукции сельского хозяйства станет вполне реальной, а наша зависимость от импорта - опасной", - эту фразу из сборника Госкомстата процитировал Сергей СИДОРЕНКО, зампредседателя комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК.

Среди основных проблем, стоящих перед АПК, участники конференции называли отток населения из сельской местности и кадровый дефицит, острую конкуренцию с импортной продукцией, высокие энерготарифы, трудности с регулированием земельных отношений. Несмотря на то, что блок земельных законов в целом сформирован как на федеральном, так и на краевом уровне, земельная реформа буксует, очень медленно идет процесс оформления земельных долей в собственность и переток земли от неэффективного собственника к эффективному.

"Во многом это объясняется тем, что процедура оформления земельных долей в собственность слишком сложная и дорогостоящая, - считает г-н Сидоренко. - В результате получается, что многие долевладельцы не в состоянии их самостоятельно оформить и соответственно ввести в оборот". Поэтому депутаты ЗС ПК обратились в Государственную Думу с законодательной инициативой: они предлагают, во-первых, снизить госпошлины на оформление земельных долей в 10 раз и, во-вторых, дать право поселениям первого уровня оформлять (и переоформлять) право собственности на земельные доли. Эту инициативу поддержали многие субъекты РФ, сейчас она находится на рассмотрении в Госдуме.

Если говорить о землеустроительных работах, то их стоимость в разных районах Приморского края может отличаться в разы. К примеру, на территории Артема землеустроительные работы для ЛПХ в среднем обходятся в 10 тыс. руб., а в Черниговском районе - в 3,5 тыс. руб. Разные землеустроительные организации закладывают рентабельность от 10 до 300%. Но вскоре ситуация должна измениться.

Недавно Госдума приняла закон, в котором дала право субъектам РФ устанавливать предельные расценки на землеустроительные работы, и краевые депутаты подготовили проект, который планируется вынести на апрельскую сессию ЗС ПК.

Внушает оптимизм сельхозпроизводителям то, что впервые за много лет государство объявило: нужно уходить от "дикого" рынка и защищать экономические интересы российских сельхозтоваропроизводителей. "В Федеральном законе "О развитии сельского хозяйства", который был принят в самом конце 2006 г., появились такие понятия, как государственное регулирование продовольственного рынка, устойчивое развитие сельских территорий, это новые тезисы, о которых 5 лет назад мы даже мечтать не могли, - отмечает Сергей Сидоренко. - Это значит, что российский АПК переходит в новый этап. В ближайшее время мы планируем завершить работу над краевым законом о развитии сельского хозяйства: там мы постараемся закрепить все существующие формы поддержки села, и даже более того - у нас есть права и возможности их расширить".