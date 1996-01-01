Хабу в Восточном быть

В порту Восточный планируется открытие контейнерного хаба по переработке транзитных контейнеров, сообщил руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр ДАВЫДЕНКО на встрече с руководством ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), ряда стивидорных и экспедиторских компаний и представителями администрации морского порта.

"Такой терминал на Дальнем Востоке должен стать серьезным конкурентом на мировом рынке контейнерных перевозок", - заявил А. Давыденко.

А. Давыденко также сказал, что, по его мнению, положение дел в портах Дальнего Востока "не является столь драматичным, как это пытаются показать. Тем не менее, нельзя игнорировать фактическое снижение грузопотоков, что является в первую очередь итогом отсутствия реализованных программ поддержки и развития Сибири и Дальнего Востока".

Как сообщила пресс-служба ВМТП, во время встречи был затронут вопрос портовых сборов, которые, по оценкам портовиков, сейчас в среднем на 35-40% выше, чем в зарубежных портах. Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта подчеркнул, что ставки портовых сборов в ближайшее время останутся неизменными.