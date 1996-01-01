РЭК против ДЭК

Недавние решения РЭК Приморского края провоцируют кризисную ситуацию в энергоснабжении. С таким заявлением на совместной пресс-конференции выступили руководители крупнейших энергетических предприятий края - ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), Приморских электрических сетей - филиала ОАО "ДЭК" и МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей" (ВПЭС).

Речь прежде всего идет о принятых РЭК 21 марта постановлениях об определении зон деятельности гарантирующих поставщиков электроэнергии на территории Приморского края.

Как заявил заместитель генерального директора ОАО "ДЭК" Сергей ХИТУН, РЭК, превысив свои полномочия, попыталась лишить ДЭК статуса гарантирующего поставщика (ГП) в Артеме, Находке, пос. Михайловка, пос. Хороль и ряде других территорий края. Общий годовой объем электропотребления на этих территориях составляет более 600 млн кВт-часов. При этом РЭК решила отдать функции гарантирующего поставщика на большинстве из этих территорий ОАО "Коммунальная энергетика".

"Это решение незаконно. РЭК неправомочно изменила законную зону деятельности ДЭК как гарантирующего поставщика. В силу постановления №530 Правительства РФ "О правилах розничного рынка электроэнергии" ОАО "Дальэнерго" (и ОАО "ДЭК" как его правопреемник) получило в сентябре 2006 г. статус ГП на большей части территории края. Изменить зону деятельности ГП можно только по итогам конкурса, однако никакого конкурса проведено не было. ОАО "Коммунальная энергетика" - это перепродавец электроэнергии, зарекомендовавший себя крайне негативно в своей нынешней зоне ответственности - а это Большой Камень, Фокино, Шкотовский район. Там имеют место систематические отключения электроэнергии, вызванные долгами предприятия-перекупщика перед ДЭК, в том числе и тех потребителей, которые исправно платят за электроэнергию. Почему РЭК "отдала" "Коммунальной энергетике" Артем, Находку и ряд других поселков, нам неизвестно, но это решение поставят под угрозу и их стабильное энергоснабжение", - считает С. Хитун.

Энергетики считают, что из сложившейся ситуации может и должен быть найден выход без увеличения действующих сейчас для конечных потребителей тарифов

Со стороны ДЭК уже отправлены письма в администрацию Приморского края, в Федеральную службу по тарифам, РАО "ЕЭС России", готовится обращение в Генеральную прокуратуру. Направлены исковые заявления в суд, оспаривающие последние действия РЭК.