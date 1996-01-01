ДЭК сменит директоров

Акционеры ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) на внеочередном собрании 4 июня рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров компании и избрании нового. В действующий совет директоров ДЭК входят 15 человек, в том числе 8 представителей РАО "ЕЭС России", 6 представителей ОАО "СУЭК" и заместитель полпреда президента в ДФО Олег АНТОСЕНКО.